Taylor Swift lleva el folklore musical a lo más alto

Unas 15 o 16 horas de antelación. Ese es el tiempo con el que Taylor Swift anunció el lanzamiento sorpresa de Folklore en sus redes sociales. El álbum, que fue producido en plena pandemia, vio la luz el 24 de julio de 2020 de la mano de la discográfica Republic Records. Y el éxito ha sido abrumador.

Y es que a sus 30 años, Taylor Swift, icono juvenil y musical, se ha mantenido en alza y su trayectoria está más que consagrada: 138 millones de seguidores en Instagram y diez premios Grammy, que la han convertido en la undécima mujer con más galardones musicales y ocho álbumes de estudio en su carrera… Pero ahora sorprende una vez más.

Larga trayectoria

Nacida el 13 de diciembre de 1989 en Pensilvania (Estados Unidos), Taylor Swift es la hermana mayor del actor Austin Swift. Ambos son hijos de Andrea Gardner y Scott Kingsley Swift.



Aunque podría decirse que Taylor lleva la influencia de otro apellido: Twain. Y no por el consagrado escritor, sino por la célebre cantautora de música country Shania Twain, una gran influencia para Swift.



Taylor se encaminó hacia la música casi mientras daba sus primeros pasos, y no solo como intérprete (sobre todo de teatro musical), sino como compositora. Tras escribir poemas, empezó a hacer lo propio con las letras y comenzó a tocar la guitarra para crear sus canciones. Por eso Swift se dedicó a trabajar su faceta musical constantemente, compatibilizándola con sus estudios y otros trabajos. Incluso llegó a ejercer como modelo.



Así, en 2006 sacó su primer disco, que llevaba su nombre y se componía de canciones escritas por ella. Tras un éxito nada desdeñable que la acomodó en el número cinco de la lista de éxitos Billboard 200, todo fue en ascenso.

Sus álbumes anteriores a Folklore son: Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) y Lover (2019). Varios de sus trabajos han alcanzado números uno, han recibido varios galardones y han cosechado éxitos de ventas.



Todo esto lo ha hecho sin dejar de lado su personalidad, que la ha llevado a tener por internet enfrentamientos con Donald Trump, Kanye West y Scooter Braun, este último quien fuera mánager de, entre otros, Justin Bieber.



Sobre el presidente de Estados Unidos, Swift escribió en Instagram: “Siempre votaré al candidato que defienda los derechos humanos, cualquier forma de discriminación por orientación sexual o género es incorrecta”. A lo que Trump tuiteó: “Su música ahora me gusta un 25 por ciento menos”.



Con Kanye West todo viene de lejos. Cuando Swift fue galardonada con el premio MTV Video Music Awards a mejor videoclip con You Belong with Me, Kanye West le arrebató el micrófono durante su intervención para afirmar que Beyoncé se lo merecía más: “Taylor, estoy realmente feliz por ti (...), pero el video de Beyoncé es uno de los mejores videos de la historia”.



La mala relación de los dos cantantes terminó en la filtración de unas conversaciones que tuvieron por teléfono. En marzo de 2020, la artista habló al respecto en una historia de Instagram: “En vez de contestar a quienes me preguntan por cómo me siento ante el video filtrado…”, comenzaba Swift, hablando después del daño que la manipulación de dicha filtración les hizo a ella y los suyos, para después concluir: “Deslicen hacia arriba para conocer lo que realmente me importa”. Y si sus seguidores efectivamente hacían caso a la recomendación y seguían el enlace, eran redirigidos al banco de alimentos Feeding America.

‘Folklórico’, número uno

En un solo día, Folklore cosechó más de 80 millones y medio de reproducciones en Spotify, arrebatando el récord femenino de la plataforma a Ariana Grande, y a Juice Wrld el de mejor estreno en streaming en 2020. Consiguió récords similares en Apple Music y Amazon Music. Y logró lo mismo con la canción Cardigan, debutando también en el número uno.



En menos de dos semanas, Folklore ha logrado más de 500 millones de reproducciones en internet, y ha alcanzado el número uno en 85 países. Lleva más de dos millones de copias vendidas y, según la propia discográfica, 1,3 millones se vendieron en las 24 primeras horas desde el lanzamiento. Así, a falta de estadísticas oficiales, es muy probable que se trate del álbum más vendido de 2020.

Un éxito que la mantiene en la trayectoria de los últimos cuatro años porque, desde 2016, sus álbumes han sido siempre los que cosechaban las tres mejores semanas. Asimismo, las opiniones de la crítica musical, que asociaba a Swift a un estilo más comercial, alaban este último trabajo y algunos lo consideran un trabajo mucho más independiente.



Con todo, el disco se ha visto envuelto en una polémica… O, más bien, su diseño. Amira Rasool, fundadora de la marca de ropa de diseñadores africanos The Folklore, comentó por Twitter que el merchandising del álbum le recordaba al de su logotipo. Ante lo que Taylor Swift, además de cambiar el diseño, se disculpó con un donativo: “Admiro el trabajo que haces y me siento feliz de contribuir a tu empresa y apoyar al consejo Black in Fashion con una donación”, dijo. Un gesto que fue agradecido por Rasool.



Sobre la razón de este lanzamiento sorpresa, Swift se explicó: “La mayoría de cosas que tenía planeadas para este verano no han sucedido… Pero hay algo que no tenía previsto que sucediera: mi octavo álbum de estudio, Folklore”. Un trabajo que la artista confesó haber escrito y grabado “aislada”, pero por el que mostraba su agradecimiento a todo el equipo que lo hizo posible.



“Mi instinto me dice que si haces algo que amas, debes compartirlo con el mundo” dijo Taylor Swift… Y, a juzgar por las cifras que cosecha Folklore, parece que ese instinto estaba más que acertado.



NORA CIFUENTES

Efe Reportajes