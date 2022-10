La estrella de la música Taylor Swift lanzó su décimo álbum de estudio en la medianoche de este viernes. "Midnights", su quinto trabajo en los últimos dos años, marca un emotivo regreso a la senda del pop.



"[El álbum] es la historia de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida", explicó la cantautora estadounidense, de 32 años.

"Pienso en 'Midnights' como un trabajo conceptual, con estas 13 canciones creando una imagen completa de las intensidades de esa hora mística y loca", detalló Swift.



"'Midnights' es un mezcla de intensidad, altibajos y flujos. La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria.



Igual que la medianoche", prosiguió. En Spotify, la estadounidense incluyó videos cortos para comentar lo que la desvela, y lo que la inspiró en este trabajo que ficha a su antiguo colaborador, el productor Jack Antonoff.

"La primera cosa que me mantiene despierta en las noches y me inspiró en este álbum es ... el autodesprecio", dice Swift encogiéndose de hombros y sonriendo.



Fantasear con venganza, preguntarse que podría haber sido, enamorarse y desmoronarse completan la lista.



Las melodías de "Midnights" se inclinan hacia el electro-pop, con el uso de sintetizadores, alejándose de la vena indie-folk de sus dos trabajos previos, "evermore" y "folklore", que se llevó un Grammy al mejor álbum del año en 2021.



La producción cuenta con la colaboración de la diva del pop Lana Del Rey, quien aparece en "Snow on The Beach", e incluye en los créditos a la actriz Zoe Kravitz.



Fiel a su estilo, Swift recompensó a sus fans, liberando "Midnights" en las plataformas de reproducción digital con una versión ampliada titulada "3 am Edition", que incluye siete temas adicionales.

La espera por el disco a la medianoche fue tal que algunos seguidores en Estados Unidos, Francia y Reino Unido reclamaron que problemas técnicos les impedían escuchar las anheladas canciones en la primera hora del lanzamiento.



Muchos "Swifties" enfadados fueron a las redes sociales en la madrugada para publicar capturas de pantalla con mensajes de error en sus reproductores: "Algo va mal. Inténtalo de nuevo". En sus primeras horas, la producción fue bien recibida por la prensa anglosajona.



AFP