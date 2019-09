Taylor Swift vuelve a ser la cantante mejor pagada del mundo

Cumplirá 30 años en diciembre y lo ha ganado casi todo, tras convertirse, a los 16 años de edad, en la persona más joven en escribir temas musicales e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Songs. A partir de ese momento, todo lo que ha hecho con su voz, sus composiciones y su música lo ha transformado, literalmente, en oro.



Aunque Taylor Swift viene de un 2018 que para ella pasó sin pena ni gloria, el 2019 la ha visto regresar con una nueva producción de estudio –‘Lover’, álbum que estrenó el 23 de agosto– y ubicarse en lo más alto del podio de las artistas femeninas que más dinero han ganado en el último año.

La artista –nacida en Reading, Pensilvania, un 13 de diciembre de 1989, con el nombre de Taylor Alison Swift– encabeza la lista de la más reciente edición de la revista ‘Forbes’, con unas ganancias netas de 185 millones de dólares.



Swift, que ya había ocupado ese trono en 2017, cuando la misma publicación informó que había recaudado 170 millones de dólares, producto, en gran medida, de los ingresos de sus giras, puede ufanarse de ser la artista que destronó a la hasta ahora reina Beyoncé, quien ocupa la segunda posición en la lista, con 81 millones de dólares.

Esta nueva corona reafirma el estatus de ‘celebrity’ de la artista, siempre ligada al glamur, a lo ‘fashion’, y destacada por las peleas que ha dado contra monstruos de la industria de la música, como Apple o Spotify, en defensa de sus derechos, y sus causas filantrópicas, últimamente por la comunidad LGBTI.



Precisamente, el lunes, durante la entrega de los MTV Video Music Awards, en Nueva Jersey, y tras ganar el premio de video por una buena causa con la canción ‘You Need To Calm Down’, de su último álbum, la cantante alzó su voz para defender los derechos de esta comunidad. La canción ganadora, lanzada el 17 de julio, es considerada un himno de esta colectividad por su mensaje contra la homofobia.



Al recibir el premio, Swift también tuvo un gesto que fue muy comentado luego en las redes sociales: no pronunció discurso de agradecimiento, sino que le cedió la palabra a Todrick Hall, que, además de ser su amigo, apareció en el video de la canción y participó en su producción. ‘You Need To Calm Down’ también ganó esa noche el premio más importante: video del año. Hall es artista y miembro destacado de la comunidad LGBTI.



Pero el glamur y la moda también hacen parte de los temas que ocupan a la cantante y compositora. Paralelamente a la promoción de las canciones y videos de su último disco, acaba de crear una colección de ropa, inspirada en el álbum, con la diseñadora Stella McCartney.



Nada extraño para una artista que ha sido invitada a cantar en varios de los famosos desfiles de los ‘ángeles’ de Victoria’s Secret y que es amiga personal de dos ‘ángeles’ de la marca, Martha Hunt y Elsa Hosk.



Y además de sus amigas ‘top models’, la artista es famosa por sus novios jóvenes, bien parecidos y estrellas famosas, condiciones que parecen ser obligatorias en sus conquistas.

Noviazgos, ¿estrategia?

Entre sus relaciones, tal vez la más estable ha sido la que sostuvo con el reconocido DJ Calvin Harris.



Luego tuvo un romance con el actor de cine, televisión y teatro británico Tom Hiddleston, conocido por haber interpretado al personaje de Loki en las adaptaciones para cine de la saga de ‘Thor’ de Marvel. Por esta relación, que se conoció pocos días después de su rompimiento con Harris, la prensa señaló a la cantante de buscar parejas famosas como estrategia publicitaria.



En la a lista de sus exparejas aparece Joe Jonas, uno de los integrantes del grupo juvenil Jonas Brothers, cuyo noviazgo terminó –dijo alguna vez la propia cantante– con una llamada de 27 segundos. A este último le compuso tres temas tras su rompimiento: ‘Last Kiss’, ‘Holy Ground’ y ‘Forever and Always’.



Los romances también han tenido otra característica: han sido breves. La lista la completan el actor estadounidense Lucas Till; Taylor Lautner, el actor de la saga 'Crespúsculo'; el músico y compositor John Mayer; el desaparecido actor de ‘Glee’, Cory Monteith; el actor Jake Gyllenhaal, el cantante Harry Styles y el nieto del presidente Robert F. Kennedy, Conor Kennedy.



REDACCIÓN DOMINGO