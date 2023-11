Durante concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro murió una de sus fans; esto se sabe

La cantautora estadounidense Taylor Swift, que se ha convertido en una de las figuras del pop más relevante de la industria, ahora está en Brasil con su gira The Eras Tour.



En la noche de este viernes 18 de noviembre, la artista se presentó en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.



Sin embargo, poco antes de que la cantante saliera al escenario, se supo que una de las asistentes murió. Se trata de Ana Benevides, una joven de 23 años quien habría padecido de un ataque cardiaco ya estando dentro del estadio.



Medios de comunicación indicaron que Benevides llegó al concierto cerca de las 11:00 de la noche; sin embargo, al inicio del evento se desmayó, al parecer por acusa de las altas temperaturas que había en el recinto.

Mensaje de Taylor Swift por muerte de fanática en Brasil. Foto: Instagram @taylorswift

Luego, los paramédicos intentaron reanimar sin éxito a la joven, proveniente de la localidad brasileña de Sonora en Mato Grosso do Sul, quien además era estudiante de psicología.



Tras conocer la noticia, Taylor Swift envió un mensaje en su cuenta de Instagram, lamentando lo sucedido: “No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero es con mucho pesar que debo decir que perdimos a una fan antes del show. No puedo decirles cuán devastada estoy por eso. Tengo muy poca información, salvo por el hecho de que era increíblemente hermosa y muy joven”, se puede leer en una nota escrita a mano.



“No creo poder hablar sobre esto en el escenario porque me siento superada por el dolor, incluso cuando trato de platicar sobre ello. Quiero decirles que siento profundamente esta pérdida y mi corazón roto está con sus familiares y amigos. Esta fue la última cosa que pensé que pasaría cuando decidimos traer el tour a Brasil”, agregó la cantautora.

💔| Ana Benevides, a swiftie who attended last night's show in Rio, sadly passed away.



— Our thoughts & prayers are with her family pic.twitter.com/0CrH9D55Ns — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 18, 2023

En redes sociales, los usuarios y asistentes se quejaron por las altas temperaturas que hubo dentro del estadio, llegando a los 60 grados Celsius. Esto habría causado desmayos entre los fanáticos, quienes también pedían agua al staff dado que los organizadores habían prohibido ingresar el líquido al concierto.



En uno de los videos compartidos en la red social X, se puede ver que la misma Taylor Swift tiene que detener su presentación para pedirle agua al staff y pasársela a uno de los asistentes.



“Taylor Swift tuvo que intervenir en persona para darle agua a los fans en Brasil, por la excesiva ola de calor. En el estadio no dejaron entrar agua y cerraron el aire; además, murió una fan”, escribió una internauta, quien también compartió en video del momento.



Otros comentaron que no hubo una buena logística y que los miembros del staff no les estarían proporcionando agua a los asistentes.



Por el momento, los organizadores del concierto en Brasil no se han pronunciado.

Taylor fue la que tuvo que ayudar a repartir agua junto a su equipo, porque la empresa promotora no fue capaz. Respeten la vida de las personas.



T4F EXIGIMOS RESPEITOpic.twitter.com/Kg3s7OZIc0 — yuls (@lovelykarlaec) November 18, 2023



