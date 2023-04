La cantautora estadounidense Taylor Swift es una de las artistas más importantes de su generación. Sacó su primer álbum en 2006 y desde entonces parece no haber parado de cantar y componer. Su segundo álbum de estudio, ‘Fearless’, vendió más de seis millones de copias entre 2008 y 2010 solo en Estados Unidos.



Pasó de la música country al pop, debutó en Billboard 200, fue la artista más joven en ganar los Country Music Awards y un Grammy, en la 51º entrega.

Incluso, la Universidad de Texas en Austin abrió una materia llamada ‘El libro de canciones de Taylor Swift’, que le permite a los alumnos aprender sobre “la forma en que usa los mismos recursos literarios de la poesía tradicional”, según comentó la profesora del curso, Elizabeth Scala.



En el mundo del entretenimiento también se ha hablado mucho sobre sus exparejas y en más de una ocasión los medios se han referido a sus rupturas amorosas y exnovios. Y tal parece que Swift ha sabido aprovechar el tema, dado que el desamor se ha convertido en una de los temas más recurrentes en su música, sin ser necesariamente el único.

Incluso, hace poco se supo que había terminado su relación de seis años con el actor Joe Alwyn, a quien había conocido en la Met Gala del 2016.



Por ejemplo, la artista de 33 años tuvo un noviazgo en 2008 con el también cantante Joe Jonas. Más tarde, confesó que su entonces pareja había terminado con ella en una llamada de menos de 30 segundos. De la ruptura nació el tema ‘Forever and always’.

La canción ‘Dear John’ está dedicada a su expareja John Mayer, a quien se refiere abiertamente en la letra e incluso habla de la diferencia de edad que tenían.



La canción ‘Style’ estaría dedicada al cantante Harry Styles. Por otra parte, ‘All too well’ estaría inspirada en su relación con el actor Jake Gyllenhaal, quien terminó con ella por mensaje de texto y era 9 años mayor que ella.

De manera más reciente, en su álbum ‘Lover’ se encuentra la canción ‘I forgot that you existed’, que se habría inspirado en su expareja Calvin Harris, con quien terminó en 2016. Y, en el álbum anterior a ese, ‘Reputation’, el tema titulado ‘Getaway car’ estaría dedicado a su exnovio, el actor Tom Hiddleston, y daría a entender que había estado con Hiddleston buscando un ‘carro de escape’ de la relación con Harris.

Si bien este es un tema muy recurrente en la discografía de la artista, también ha hecho referencias a otros temas en sus canciones. Por ejemplo, el tema ‘Look what you made me do’ hizo varias referencias a su enemistad con el rapero Kanye West y su entonces esposa Kim Kardashian.



En otros temas también se refiere a la amistad, la superación y el empoderamiento femenino, como es el caso de ‘The man’. También mostró su apoyo a la población LGBTIQ+ en el tema 'You need to calm down'.

