Este viernes el mundo de la música se estremeció con la noticia de la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, en Bogotá. Su fallecimiento se dio pocas horas antes de que la banda se presentara en el Festival Estéreo Picnic (FEP) 2022, donde cerrarían la noche del primer día de este evento.



"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa seguirán vivas con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil", escribieron en la cuenta oficial de Twitter.

Como Taylor Hawkins, otros artistas han fallecido antes de poder subirse al escenario y descrestar a sus seguidores. A continuación, recogemos tres de los casos más sonados recientemente.

El cantautor dominicano Fernando Echavarría

El cantante y compositor dominicano Fernando Echavarría murió de manera repentina el 10 de octubre de 2015 en Santo Domingo, justo antes de subir a escena para protagonizar un concierto en una plaza local.



Echavarría, de 62 años, quien alcanzó fama y reconocimiento local e internacional hace varias décadas al frente de la agrupación La Familia André, se desplomó en el camerino y fue llevado de inmediato a una clínica, donde los médicos certificaron su fallecimiento.



Los organizadores del concierto "De dominicana pa'l mundo", que tendría como presentación estelar a Echavarría, informaron a medios de prensa que el cantautor llegó al lugar del espectáculo minutos antes de su actuación, cuando actuaba Henya & El Laboratorio.



Aunque de inmediato no se dio a conocer la causa de la muerte del artista, algunos de sus amigos afirmaron en las redes sociales que su fallecimiento se debió a un infarto al corazón.

La Sinfónica de Baviera en Barcelona

El concierto que la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera debía ofrecer el 19 de enero de 2020 en el Auditori de Barcelona dentro del ciclo BCN Clàssics fue cancelado debido a la muerte de su director titular, Mariss Jansons.



Según informó en su momento BCN Clàssics, la muerte de Jansons el 30 de noviembre de 2019 obligó a la formación bávara a suspender la gira que iba a comenzar a principios del 2020 por diferentes ciudades españolas.



Aunque en otras ciudades la formación fue sustituida por la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, con Yuri Temirkanov como director, en Barcelona, que es donde se iniciaba esta gira, no fue posible hacer el cambio por motivos de calendario.

'Drakeo the Ruler' murió donde se iba a presentar

El rapero 'Drakeo the Ruler' falleció en diciembre del 2021 luego de ser apuñalado en medio de un altercado durante el evento musical 'Once Upon a Time in LA', que se llevaba a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.

​

El artista estaba programado para actuar junto a otros ilustres raperos, pero recibió una herida mortal en medio de una pelea que se desató detrás del escenario principal. El rapero fue trasladado a un centro médico, donde falleció.



Tras el suceso, los organizadores cancelaron por completo el evento musical.



*Con información de EFE