El 5 de abril de 1994, Dave Grohl recibió una noticia devastadora: su buen y querido amigo Kurt Cobain se había suicidado. Solo habían pasado casi cuatro años desde que se unió a la mítica Nirvana como baterista, cuando esta repentina noticia cerró abruptamente un ciclo de fama y fortuna.



Este hecho marcó su vida y en diferentes momentos ha soltado algunas palabras para referirse a Cobain, los sueños que tiene con él y cómo afrontó su muerte.

En una entrevista para Classic Rock, por ejemplo, señaló que aún se imagina situaciones que nunca vivieron con su antigua banda. "Pienso en él todo el tiempo (...). Acabo de soñar con él hace dos noches. Solo conocí a Kurt durante unos tres años y medio, pero en ese tiempo pasamos por varias vidas. Las canciones de Kurt tocaron el mundo", señaló también en su autobiografía, 'The Storyteller: Tales of Life and Music'.



En este mismo texto confesó que cada vez que se sienta en un taburete de batería ve a Cobain y que en aquel momento sufrió "una especie de trastorno de estrés postraumático".

​Tras 28 años, Dave Grohl vuelve a sufrir otro duro golpe. Este viernes la banda Foo Fighters tuvo que informar la muerte de su baterista, Taylor Hawkins, quien falleció en Bogotá. La agrupación se iba a presentar en el Festival Estereo Picnic (FEP).



"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa seguirán vivas con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil", escribieron en la cuenta oficial de Twitter.



Luego de conocerse este hecho, la banda confirmó que cancelarán la gira que tenían programada para Latinoamérica.



Sobre Taylor Hawkins, Dave Grohl confesó en entrevista con Jane Graham de 'The Big Issue' que su relación con el baterista de Foo Fighters era más profunda que con Cobain.



“Por supuesto que nos amábamos. Éramos amigos. Pero, ya sabes, hubo una disfunción en el Nirvana que una banda como Foo Fighters no tiene. Tienes que darte cuenta de que desde el momento en que me uní al Nirvana hasta el momento en que terminó fue de solo unos cuatro años. No fue un largo período de tiempo. ¿Estaba cerca de Kurt, como de Taylor Hawkins? No", señaló en 'The Big Issue'.