Se cumplió una semana de la repentina muerte de Taylor Hawkins en Bogotá, quien se encontraba en la ciudad junto a los demás miembros de Foo Fighter para realizar una presentación en el Festival Estéreo Picnic. La banda, nominada a tres premios Grammy, canceló su presentación en la importante ceremonia, pero la Academia brindará un espacio de la gala para homenajear a Hawkins.

Aunque la Academia de la Grabación y la cadena 'CBS' no han dado muchos detalles de cómo se desarrollará el evento, Jack Sussman, vicepresidente ejecutivo de eventos en vivo del mencionado canal, anunció que están planeando cómo hacer un tributo a la memoria del fallecido artista.

"Honraremos su memoria de alguna manera... Queremos averiguar qué es lo correcto que es respetuoso con todos los involucrados. Somos pacientes. Estaremos planeando hasta el final", confesó Sussman a la revista 'Variety'.



Foo Fighters está nominado a Mejor interpretación de rock por 'Making A Fire', a mejor canción de rock por 'Waiting On A War' y a Mejor álbum de rock por 'Medicine At Midnight'.



Aún así, la banda confirmó que no estará en la entrega número 64 de los Premios Grammy y también canceló sus conciertos programados para 2022.



"Con gran tristeza, Foo Fighters confirma la cancelación de todas las próximas fechas del tour tras la impactante pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins. Lamentamos y compartimos la decepción por no poder encontrarnos como estaba planeado", expresó Dave Grohl.



En cuanto a la ceremonia, Sussman que, en esta oportunidad, esperan entregarle a todos los espectadores un evento con gran variedad de géneros musicales, que hagan honor a "un año increíble en la música que sale de la pandemia".

