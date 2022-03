Chris Martin y su banda Coldplay daban un concierto fenomenal en el Estadio BBVA de Monterrey cuando se confirmó la muerte del baterista Taylor Hawkins en Bogotá.

Era la primera fecha del Music of the Spheres, la nueva gira de Coldplay, en México y con la que arrancaba su gira por Latinoamérica. En medio del shock de los músicos y los asistentes al concierto, Chris y compañía decidieron rendir un emotivo tributo a la memoria del baterista.



"Escuchamos que un amigo nuestro, de una gran gran banda, los Foo Fighters, ha fallecido. No estábamos muy seguros de hablar de eso en el concierto, pero debemos hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos. Sentimos que debemos mandar amor a los Foo Fighters porque sabemos que Taylor era una persona hermosa, así que tocaremos esta canción para los Foo Fighters, y se llama 'Everglow'", dijo Martin con la voz entrecortada y en medio de la sorpresa del público por la noticia.



De inmediato, se sentó al piano y empezó una sentida interpretación del tema de los Foo Fighters. Así lo registró el medio mexicano Sopitas.com

