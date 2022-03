Este viernes la banda Foo Fighters confirmó la muerte de su baterista, Taylor Hawkins. La agrupación se iba a presentar este viernes en el Festival Estereo Picnic (FEP) y según contaron fuentes en el lugar, se anunció en vivo que los estadounidenses no podrían cantar en el evento.



El célebre músico fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde la agrupación se encontraba hospedada, en el norte de Bogotá.



Taylor Hawkins había viajado a la capital para participar y cerrar el Festival Estéreo Pìcnic.



Luego de conocerse este hecho, la banda confirmó que cancelarán la gira que tenían programada para Latinoamérica.



Un reporte policial preliminar indica que "la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes".



Dicha versión de la posible sobredosis como causa de la muerte de Hawkins no ha sido confirmada por ninguna autoridad médica hasta el momento y sólo los resultados de las pruebas forenses dictaminarán las causas reales del deceso del baterista de Foo Fighters



Según primeras versiones, Hawkins presentó un dolor en el pecho y seguidamente, personal del hotel Casa Medina, llamó al servicio de urgencias, pero cuando llegaron los médicos en la ambulancia, el artista ya había fallecido.



Un laboratorio de la Sijin e investigadores adelantan en el lugar de los hechos las respectivas averiguaciones para establecer la posible causa de su muerte, informó la Policía.



La agrupación musical se presentaría en el Festival Estéreo Picnic, este viernes, a las 11 de la noche, y se trataba del principal atractivo del festival musical por su importancia en la actualidad.



La muerte del artista, de 50 años, sorprendió a sus millones de seguidores y a la industria de la música, pues la banda estadounidense es uno de los referentes del rock mundial.



La banda estaba en una gira por Suramérica. Ya se habían presentado en México, Argentina y Chile y estaban por realizar conciertos en Colombia y Brasil.



Las personas congregadas en el escenario Adidas, del Estéreo Picnic, en el campo de golf de Briceño 18, se enteraron de la noticia por un mensaje que publicaron los organizadores del FEP.



"Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia tristísima, debido a una situación médica de mucha gravedad, Foo Fighters no podrá presentarse esta noche y ha cancelado el resto de su gira suramericana", indicó inicialmente la organización del Estéreo Picnic a través de sus redes sociales.



