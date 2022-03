Dave Grohl ha enterrado a dos de sus grandes amigos; ambos, fallecidos en circunstancias trágicas. Foo Fighters fue su carta de salvación porque luego del suicidio de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, la banda de la que era baterista, pensó en retirarse de la música.

La tragedia vuelve a enlutar su camino y cuando los Foo Fighters celebraban su exitoso décimo álbum de estudio, titulado Medicine at Midnight; además del reencuentro con sus fans en una gira de conciertos con la que iban a estallar estadios y festivales de música luego de dos años de pandemia, y hasta su incursión en la actuación en el cine con el estreno de una comedia de horror, Terror en el estudio 666, una historia sobre el bloqueo creativo de los artistas matizada con mucho gore y humor negro.



El viernes 25 de marzo en la noche, Taylor Hawkins, el baterista de la agrupación, fue hallado sin vida en su habitación del hotel Casa Medina de Bogotá. Las autoridades reportaron que el músico había sentido un fuerte dolor en el pecho, pero que cuando llegaron los servicios médicos e intentaron reanimarlo era demasiado tarde.



Taylor tenía 50 años. Había llegado en 1997 a los Foo Fighters, después de haber sido baterista de Alanis Morissette. Desde el principio, Dave y Taylor volvieron muy cercanos: los dos eran bateristas y vocalistas, y compartían un particular y ‘pesado’ sentido del humor.

Película 'Terror en el estudio 666', con los Foo Fighters. Foto: Sony Pictures

Además de Foo Fighters, Oliver Taylor Hawkins (Texas, 1972) llevaba casi dos décadas tocando en su propio proyecto musical, Taylor Hawkins and the Coattail Riders, en el que hacía las veces de cantante. Participó en una gira con el grupo Coheed and Cambria y conformó también Chevy Metal y Birds of Satan, para relajarse un poco con hard rock y algunos toques de rock progresivo. Estaba muy feliz por ser parte del grupo NHC, junto a Dave Navarro y Chris Chaney, de Jane’s Addiction. Era considerado como uno de los más brillantes baterías de su generación, un instrumento que amó gracias a leyendas que lo inspiraron como Phil Collins y Roger Taylor, de Queen.



“Siempre he tratado de hacer cosas por fuera de Foo Fighters (…) Dave es así (haciendo referencia a los proyectos de Grohl). A medida que envejezco, me importan ese tipo de proyectos y a veces pienso que debería haber hecho mucho más cuando estaba en mis 20 años”, le contó a la revista American Songwriter.

“Vivimos y morimos por la gran espada del rock and roll. Estás obteniendo algo real: estás obteniendo sangre, estás obteniendo agallas, estás obteniendo un intercambio humano, y en realidad nos estamos alimentando de la audiencia y la emoción”, fue una de las frases más poderosas de una entrevista con la revista Kerrang, con las que Hawkins resumió lo que significaba para él tocar en vivo, entregarlo todo en el escenario.



Foo Fighters regresaba a Colombia después de un vibrante concierto en octubre de 2019, en Bogotá, y de otro más en enero del 2015 que dejó una imagen memorable: los cerca de 45.000 asistentes al estadio El Campín que coreaban su nombre y sostenían bombas amarillas, azules y rojas, recién el grupo salió al escenario.

Y es que la conexión con Colombia de los intérpretes de grandes éxitos como Everlong, Learn to Fly, The Pretender, Walk y Best of You, y ganadores de una decena de premios Grammy es enorme. Fue Taylor, precisamente, quien en el 2019 lució una camiseta de la Selección Colombia –con su nombre marcado en la espalda– durante una presentación en Fresno (California). En ese momento le rindió un homenaje a Freddie Mercury.

Hawkins estaba casado con Alison Hawkins y tenía tres hijos: Oliver Shane, Annabelle y Everleigh Hawkins. No usaba teléfono celular y se destacaba por ser sencillo y amoroso. La más reciente demostración de eso fue en Asunción (Paraguay), la semana pasada, donde el músico bajó de su habitación para ver en la puerta del hotel a Emma, una niña de 9 años que explotaba la batería con un talento y energía impresionantes.



Uno de los episodios oscuros en la vida del fallecido baterista –que muchos han relacionado con su muerte– fue la sobredosis de heroína que sufrió en el 2001, cuando permaneció en coma durante dos semanas. Sobre eso, dijo que “había sido un accidente”. “Fue un exceso de fiesta, porque no soy adicto”, comentó en una entrevista con la revista Beats 1.

El mundo del espectáculo está de luto. Reconocidos músicos lamentaron la muerte de Taylor: Mick Jagger (Rolling Stones), Tom Morello (Rage Against the Machine), el ex-Beatle Ringo Starr, Paul Stanley (Kiss), Alice Cooper, Lars Ulrich (Metallica), Ozzy Osbourne, Jimmy Page (Led Zepellin) y Guns and Roses reaccionaron al conocer la noticia. “Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu imparable poder de rock. Descansa en paz, amigo mío”, se podía leer en los mensajes de Twitter. Coldplay se enteró de la triste noticia durante su presentación en Monterrey (México) y le dedicaron unas palabras, además de una emotiva versión de Everlong.

Foo Fighters anunció que cancela el resto de su gira latinoamericana. A través de sus redes sociales expresaron el profundo dolor por la muerte de su integrante. “La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins”, indicó la banda en un comunicado en Twitter. “Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre”. El Festival Estéreo Pícnic también lamentó el deceso del artista. “Tenemos el corazón roto, fueron momentos extremadamente complicados y siempre nos quedaremos cortos de palabras para describir una despedida así de súbita en el que debía ser uno de los momentos más felices del 2022”.



La primera vez que Dave Grohl vio a Taylor Hawkins, hace 26 años, solo atinó a decirle: “¡Vaya, eres mi gemelo o mi espíritu animal, o mi mejor amigo!”. Habían pasado apenas unos minutos de haberlo conocido y sabía que era un músico excepcional. “Luego lo llamé y le comenté: ‘Oye, estoy buscando a un baterista’, él dijo de inmediato: ‘Sabes que soy tu tipo’ ”. La anécdota que el fundador de Foo Fighters contó en una entrevista radial duele hoy hasta el alma. Dave de nuevo tiene que afrontar la muerte de un buen amigo, un estupendo músico y un ser humano inolvidable.



Con información de AFP

