Taylor Hawkins, de 50 años, falleció en Bogotá este viernes 25 de marzo a pocos minutos de la presentación que iba a hacer Foo Fighters en el Estéreo Picnic.



Tras conocerse la triste noticia, miles de fanáticos recordaron al baterista y su emotiva presentación en el Lollapalooza, en Argentina, que fue el pasado 20 de marzo.



El hipódromo de San Isidro, de Buenos Aires, fue el escenario en que Foo Fighters tocó sus grandes éxitos: 'The Pretender' y 'My Hero'; ese día los fanáticos también cantaron y se emocionaron con 'No son of mine' y 'Shame Shame'.

Durante dos horas y quince minutos, los fanáticos cantaron, gritaron y rockearon con las 18 canciones que tocaron esa noche para el cierre del evento.



El 21 de marzo, La Nación, medio argentino, describió la presentación de Taylor Hawkins: "la figura clave sigue siendo el baterista Taylor Hawkins, tan virtuoso como marcial y con el talento suficiente para imprimirle bestialidad a cada golpe sin alterar el esquema general".



Fue una presentación que marcó la historia del festival y de la banda. En ella, Hawkins cantó “Somebody to Love”, de Queen, y emocionó a los miles de asistentes que nunca se esperaron que esa sería la última presentación que haría.



El momento fue memorable, así lo registraron en redes sociales los asistentes del evento:

Imagínate ver a Foo Fighters, con Dave Grohl en la batería y Taylor Hawkins cantando Somebody to Love de Queen bajo la luna llena. Esto es vivir el sueño #LollaCL #Lollapalooza pic.twitter.com/bpU7DNl0Hk — lebank (@lebank) March 19, 2022

Diego Sáenz, periodista colombiano, recordó el momento y lo describió como un artista "absolutamente sobrio, lúcido y feliz".

El 20 de marzo, Foo Fighters se despidió con Everlong. “Vamos a volver. Si ustedes vienen, nosotros venimos”, dijo Dave Grohl a los fanáticos.



ANDREA CAROLINA TAPIA GODOY

EL TIEMPO

En Twitter: @Godoyandreea