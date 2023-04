A veces se mueve al compás del sonido dulce de una tarantela, esa danza que invita a la alegría colectiva. En otras, se acomoda en los bordes de las tinieblas y se atreve a develar misterios dolorosos. Así es el viaje de Tarantela, una novela que es más que una novela; una constelación en la que se reúnen las galaxias de los recuerdos familiares, los archivos personales, el ensayo y hasta el humor.



Su creadora, la escritora e ilustradora mexicana Abril Castillo, dibuja con la precisión de un escalpelo la arqueología familiar que compone la estructura de este libro, una de las novedades de la editorial independiente Animal Extinto para esta Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

“La historia de las familias es muy universal y sus relaciones y jerarquías de poder son temas que siempre me han interesado mucho. Había un misterio familiar que me daba mucha curiosidad y así fue como empecé”, cuenta sobre el nacimiento del libro Castillo, que hace parte de la delegación de México, país invitado de honor de esta edición de la FILBo.



'Tarantela' tuvo dos detonadores principales: un brote psicótico del hermano de la autora y el diario de su abuelo, en el que este retrata los últimos días de la vida de su hijo, Jano, tras haber ingerido veneno de ratas.



“El diario fue un documento que obtuve más o menos por la misma época de la enfermedad de mi hermano. Y creí que, con ese material, más varias entrevistas que había hecho a miembros de mi familia, podría reconstruir la historia”, añade la escritora.

'Tarantela' es publicado por Animal Extinto. Foto: archivo particular

Además del trabajo con esos materiales de no ficción, que según Castillo le aportaron más veracidad a la historia –el trabajo de archivo, por ejemplo, la ayudó a ordenar la información de manera cronológica–, la escritora también incluye intervenciones ensayísticas, con reflexiones sobre el funcionamiento de los venenos en el cuerpo. “Luego está esa tesis ya más personal sobre cómo las muertes de algún miembro funcionan como un veneno en la familia”, añade.



Con respecto a transitar por el doble filo de escribir de una historia tan cercana, Castillo asegura que siempre hay que considerar ciertas cuestiones éticas cuando se habla de la vida de los otros, pero, por otro lado, como escritora también tiene el derecho a contar su versión propia.



“Fue muy delicado, sobre todo por ser un tema muy doloroso para los implicados. Traté de ser muy cuidadosa y respetuosa de ciertas partes y no decirlo todo, como dice Emiliano Monge. Entonces, también construí algunas partes desde las imágenes”, explica.



Además de su labor como escritora y editora –en México dirige el proyecto editorial independiente Alacraña–, Castillo también ha publicado libros de dibujo: 'Dígalo con piedras' (Pitzilein Books, 2021), 'Chet' (La duplicadora, 2018) y 'Sobremesa' (Oink Ediciones, 2016).



El ir y venir entre la imagen y la palabra está expresado elocuentemente en su biografía: “(Castillo) da clases de escritura para dibujantes y de dibujo para escritores”. Esa doble condición también fue determinante en la creación de 'Tarantela'.



“La ilustración siempre me ha aportado mucho humor. Tarantela es una novela bastante oscura, pero creo que tiene momentos justos de luz, ciertas metáforas que llenaron huecos de información que no tenía otra manera de llenar. Me ayudaron mucho a hacer esa distancia con el dolor y también a dar respuestas que no sean literales, sino quizás más poéticas”, argumenta la artista mexicana.



La editorial Antílope publicó 'Tarantela' en México en 2020. Ahora, para la autora es particularmente significativa su publicación en Colombia, país con el que ha desarrollado una conexión especial a través de colaboraciones con ilustradores y escritores locales.



“Es un gran festejo que 'Tarantela' se publique fuera de México y que sea justamente en Colombia, un país que tiene una gran tradición literaria. Además, es muy especial que se enmarque en esta fiesta cultural en la que México es país invitado”, finaliza Castillo.



