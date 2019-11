Tania Libertad canta los sonidos de México en el Mayor

Tania Libertad recuerda su infancia en Zaña, la capital del distrito peruano de Saña, en la zona del Chiclayo, en el norte de ese país.

Y recuerda que casi todo giraba alrededor de la música. “Yo oía mariachis desde los 5 años, y a los 7 ya me pagaban por cantar”, dice.



Tania Libertad fue independiente desde muy joven porque sus padres trabajaban desde muy temprano y quedaba bajo el cuidado de sus hermanos mayores, así que se levantaba, tomaba su desayuno, “iba a la escuela y después de clases pasaba a las emisoras para que los cantantes me enseñaran a entonar para los concursos. Mis papás se enteraban de en qué andaba yo cuando llegaba a las finales de las competencias”, dice, por vía telefónica.



La artista está en Bogotá, donde este 15 de noviembre presentará su segundo concierto en la gala del Festival Mariachi del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, al lado de Ricardo Torres y su mariachi.



“Yo solita me descubrí como artista”, cuenta la intérprete, y lo hizo también gracias a la televisión, pues “cuando esta llegó a Perú no había una programación local, así que en la parrilla ponían películas de la época de cine de oro mexicano, con Javier Solís, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía...”.



Entonces, por ahí se le acabó de instalar el alma la ranchera. “Amé el mariachi porque además, en las películas, los músicos de este género se veían muy guapos”.



Agrega que su encuentro con el bolero (Tania Libertad ha cantado todo tipo de géneros) fue eminentemente radial. “Y más con el cubano, no el mexicano, que es distinto”.



Cuando viajó a México, Chabuca Granda, reconocida cantante peruana, le presentó a muchas personalidades de ese país, vinculadas con el mundo artístico, “pero yo prefería irme con mis amigos a la plaza Garibaldi, al famoso salón Tenampa, a oír mariachis tomando ponche y tequila”.



En Perú, Tania Libertad de Souza Zúñiga, nacida, según varias publicaciones, el 24 de octubre de 1952, ya había hecho una carrera antes de 1980, cuando decidió radicarse en México.



Su primer gran éxito, tras su llegada a Lima, en 1967, fue La contamanina. Y, además, tuvo su propio programa de televisión, Tania presenta, posterior a Danzas y canciones del Perú, del cual fue conductora y que la llevó a conocer no solo su país de origen, sino su folclor.



En 1989, en México, graba su primer disco de mariachi y ya, conocedora de su capacidad, empezó a producir sus álbumes.



“Yo incluyo el cajón peruano en los huapangos, por ejemplo, y he llevado el mariachi a otras músicas, que no son rancheras, porque me encantan ese sonido y la mezcla de trompetas, violines y guitarrón en propuestas diferentes”, agrega.



De hecho, en su concierto de anoche y en el de hoy, el sonido del mariachi se lo puso a La gota fría y Llamarada, un vallenato y una canción andina. “También se lo he puesto a Fina estampa y Llorona”, entre muchas otras, así como a varias canciones de Armando Manzanero, con quien ha grabado varios temas y la une una gran amistad.



Y de México, uno de sus ídolos indiscutibles es José Alfredo Jiménez, “a quien considerábamos peruano; sonaba tanto que pensábamos que era de allá. Con él, yo creo que ha habido una apropiación en muchos países. Eso es lo importante de una persona, de un artista, que todos lo sientan suyo”, sigue.



En su opinión, el ídolo mexicano sigue siendo un gran referente, “especialmente por sus canciones de desamor, que todas son bellas”.



En su homenaje ha hecho tres discos de sus grandes éxitos, y afirma que todavía le faltan al menos tres o cuatro.



“Como Manzanero, José Alfredo es universal. Su música se oye en muchos lugares del mundo, no importa qué tan lejos estén”, dice.



Es más, considera que su música no es machista. “Sufría mucho cuando se separaba de sus amores, y se iba a llorar al rincón de una cantina, con su lágrima chiquita. Les decía: ‘Ojalá que te vaya bonito’, en vez de mandarlas al diablo. Todo con esa elegancia, con esa ternura”, sigue.



Lo seguirá cantando, porque, entre otras, aunque la ha interpretado muchas veces en público, le falta grabar Las ciudades, “una de sus más hermosas composiciones”.



Tania Libertad está, además, terminando un homenaje a Violeta Parra y otro de duetos que hace con Sabo Romo, bajista de Caifanes, del que hay siete canciones esperando ser mezcladas.



En el 2020 hará un disco de canciones de Chabuca Granda en mariachi, en los 100 de años de su nacimiento.



Con 45 discos grabados, que incluyen rock, trova, filin, música negra y hasta arias de ópera, Tania Libertad es una suerte de intérprete de los sonidos del mundo, pues a todos su voz les queda bien.



¿Dónde y cuándo?

15 de noviembre, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: teléfono 4042463 y primerafila.com.co. Boletas: desde 40.000 pesos.