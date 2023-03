Al escuchar a Tame Impala ocurren dos situaciones: o el cuerpo se apresura a moverse al ritmo de la música o más bien la mente se ensimisma entre la cantidad de sonidos que el artista mezcla.



Un gran ejemplo es ‘Let It Happen’, canción que hace parte de su álbum ‘Currents’; durante 7 minutos y 47 segundos de duración hay momentos de euforia, pero también de calma, en los que es imposible predecir qué vendrá después y, de repente, en el minuto 6 con 15 toma un giro casi hipnótico.

De eso se trata el proyecto de Kevin Parker, australiano de 37 años que se ha convertido en uno de los mayores exponentes del pop-rock psicodélico. De él provienen las letras, la composición, la producción y es quien graba los instrumentos. Así que por más que lo confundan con una banda vale la pena aclarar que no lo es, solo lo acompañan en vivo otras personas, pero es él el creador de todo el concepto.



Ese apoyo es más necesario ahora que se está recuperando de una fractura de cadera provocada mientras corría una media maratón. Él mismo fue quien le contó a sus seguidores lo que había ocurrido, pero hizo la promesa de que los shows en Latinoamérica seguían en pie. Precisamente, ese fue uno de los temas que abordó en entrevista con EL TIEMPO.

Estábamos en pánico. Blink-182 acababa de posponer su show para 2024 y luego nos enteramos de la fractura…

Sí, supe lo de Blink-182 justo cuando me lesioné. Dije “mierda, definitivamente no puedo cancelar”.

¿Cómo se siente ahora?

Todo va bien, obviamente no es la situación ideal no poder caminar, pero lo estoy aprovechando al máximo. Estoy feliz de estar en Sudamérica y ya hemos hecho varios shows que estuvieron geniales. De cierta forma esto me hace quedarme quieto en el escenario y absorber un poco más toda la atmósfera. Por lo general me la paso ocupado, así que es algo bueno.

Pararse frente a miles de personas puede ser aterrador, pero esa sensación tal vez cambia cuando son sus fans los que lo observan. ¿Se sintió asustado o apoyado?

Así fue. Sentí tanto amor que fue un poco emotivo, como si fuera la primera vez que me subiera al escenario. No sabía qué esperar, no sabía si me iba a sentir asustado, intimidado o si me iba a arrepentir, pero me aceptaron incluso en mi estado más vulnerable... Fue una sensación abrumadora y a la vez agradable.

¿Viajar le da inspiración?

Definitivamente. Viajar me da mucha inspiración. En este momento también estoy produciendo música para otros artistas, así que si escribo algo puede que no sea para Tame Impala, aunque es lo más importante en mi vida, así que siempre estoy pensando en ello.

¿Cuándo crea música imagina en qué tipo de situaciones su público la disfrutará más?

Sí y es muy curioso que me pregunte eso porque es algo en lo que pienso mucho. Gran parte de mi proceso creativo consiste en volver a escuchar lo que estoy trabajando e imaginar a la gente escuchándolo. Ya sea a alguien con audífonos sentado en el autobús, yendo a la escuela, al trabajo o en un concierto, en un rave o en una fiesta. Incluso a alguien que está a punto de dormir. Me encanta imaginar.

¿Qué tan importante es la reacción de las personas?

Me importa, claro que sí. Cuando estoy creando sí es difícil escuchar opiniones porque da miedo, me quedo mirando a mi esposa, a mis amigos o a la gente de mi discográfica y me empiezo a preguntar ¿por qué no están saltando por la habitación?

¿Cuál es la canción de la que está más orgulloso?

Cambia todo el tiempo y me siento orgullo de todas en cierta medida, pero en vivo disfruto más ‘Eventually’. Tiene algunas partes diferentes y me hace sentir muy conectado con el público. Es bastante emotiva. Es bastante lenta. Y al final se torna feliz, por lo que se siente como llegar a un campo celestial.

Pasan los años y el sonido de Tame Impala se sigue sintiendo nuevo, pero además es muy distintivo. ¿En qué punto dijo ‘este soy yo, así quiero sonar’?

Es raro. Estoy de acuerdo en que las canciones no suenan viejas, creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que hago música, pues no incluyo cosas que están de moda. Si lo hiciera en 10 años ya sonaría viejo. Intento que todo sea más natural. Pero siempre estoy buscando algo diferente para no hacer lo mismo dos veces y no he llegado a decir ‘este es mi sonido’. ¿Sabe que significaría eso para mí? Que me siento cómodo y no me gusta sentirme cómodo con la música.

¿Qué espera del público colombiano? Desde 2016 no toca aquí...

Intento no ponerme tantas expectativas, pero me siento muy feliz de volver y sé que el show será mucho mejor que el anterior.

Se presenta el jueves 23 de marzo en el Estéreo Picnic. Foto: Instagram: @tameimpala

