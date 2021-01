Tal / prometió / habrán / esposa

Cita: “Se trata de los cargos más importantes en el sector académico en el país, tal ser la Unal la universidad pública con más estudiantes en Colombia, y también una de las más prestigiosas a nivel mundial”, dice la noticia sobre la ya próxima elección de nuevo rector de la Universidad Nacional.

Comentario: Curiosa redacción que merece al menos dos observaciones. La primera, que no “se trata de los cargos más importantes”, sino que “se trata de uno de los cargos más importantes”.



Y la segunda, que “tal ser la Unal la universidad pública con más estudiantes” es un raro uso del adjetivo tal. Le vendría mejor a esta frase la preposición por, “por ser la Unal la universidad con más estudiantes”. El adjetivo tal cuadraría en un giro como este: “Se trata de un importante cargo. Tal es su número de estudiantes que el rector de la institución tiene categoría de alcalde”. Acudo a esta ficción solo para aclarar el uso de tal.



Prometió

Cita radial: “Había prometido a su esposa que se vengaría de ella, y por eso violó a su cuñada”.



Comentario: Estrictamente no hay error semántico, porque no todo lo que se promete es bueno, “Prometo serte fiel”. El mismo Diccionario de la lengua española da como ejemplo de uso de este verbo “La película promete ser aburrida”. Luego, se puede prometer algo malo, pero qué duda cabe de que para este caso viene mejor amenazar, verbo que siempre se refiere a algo malo, “Había amenazado a su esposa con violar a su hermana”. También cabe advertir, uno de cuyos significados es ‘avisar con amenazas’, “Había advertido que...”.



Ruan

Cita: “Juana de Arco fue quemada viva en la plaza del Mercado Viejo de Ruán al noreste de Francia” (revista National Geographic).



Dos comentarios: el primero, Ruan no queda al noreste de Francia, sino en el noreste de Francia. La diferencia entre “al noreste” y “en el noreste” puede ser de varios kilómetros. Es como decir “Cúcuta queda al noreste de Colombia”, cuando en realidad Cúcuta queda en el noreste de Colombia. Al noreste de Colombia queda Aruba.

​

El segundo, Ruan es monosílabo, como Juan y yuan (moneda china), y los monosílabos no se tildan, salvo que les corresponda acento ortográfico diacrítico, como se y te, que llevan tilde en “Sé que prefiere té”, pero no en “Se te olvidó”. Juan, yuan, Ruan no requieren tilde en ningún caso.



Esposa

Para terminar con una sonrisa, el Megacerebro da como pista “captura e inmoviliza”. Después de echarle cabeza y de ir buscando las palabras que se cruzan con esta, aparece la respuesta perfecta: “esposa”.



