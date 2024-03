SZA: Todo lo que debe saber sobre una de las artistas más esperadas del Estéreo Picnic 2024

Quedan pocas horas para que en el escenario Johnnie Walker se presente Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA. Actualmente es una de las cantantes norteamericanas que mantiene posicionado globalmente al género R&B contemporáneo, y hoy dará un concierto en horas de la noche en el parque Simón Bolívar en Bogotá.

Las letras de sus últimas canciones son explícitas y abordan temas relacionado con el amor, las rupturas amorosas y la belleza. Composiciones exitosas como Kill Bill, Nobody Gets Me’ y ‘Open Arms’, le han posibilitado fidelizar con un público que se identifica cada vez más con su música. No obstante, el reconocimiento a su obra inicia en el 2022 con el sencillo Kiss Me More, en colaboración con Doja Cat, pues ganó su primer Grammy con la categoría Mejor dúo.

La artista se presentará a las 11:30 pm en el escenario Johnnie Walker Foto:Estéreo Picnic 2024 Compartir

Solána Imani Rowe nació en San Luis, Misuri, y creció en Nueva Jersey. Durante su época escolar se destacó como animadora y gimnasta, y, tiempo después, dejó la universidad para dedicarse a la música. Sus referentes del ecosistema musical fueron Billie Holiday, Björk, Wu-Tang Clan, y RZA, de quien inspiró su nombre artístico.

En el 2013 firma con la compañía discográfica TDE (Top Dawg Entertainment), y en el 2014 lanza el álbum ‘Z’, el cual entró en el Billboard 200 en el número 39. Allí hizo colaboraciones con sus compañeros de TDE: Kendrick Lamar, Isaiah Rashad y Chance the Rapper. Para el 2016 SZA ya era una colaboradora reconocida. Coescribió Feeling Myself de Nicki Minaj, y OK Alright de Travis Scott, y apareció en Consideration de Rihanna.

Su fama empezó a ascender con el álbum Ctrl. Canciones como Supermodel, Drew Barrymore, y 20 something la pusieron en la mira de los fanáticos del R&B. Según la revista Times, fue el mejor álbum del 2017, pues sus letras lograron “contar la verdad de toda una generación”. Tanto fue su éxito, que estuvo nominada cinco veces a los Grammy en el 2022, incluyendo Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum Urbano.

A partir de ahí no dejó de aparecer en la lista de nominados, pues su sencillo “All The Stars”, con Kendrick Lamar, estuvo nominado cuatro veces a los Grammy, y con su último álbum, SOS, ganó tres premios de la misma academia: Mejor Álbum de R&B Progresivo; Mejor Canción de R&B, y Mejor Interpretación pop en dúo.

Actualmente, la energía que ha entregado en sus últimos conciertos ha sido alabada por muchos internautas. Sus últimos espectáculos se han realizado en el Lollapalooza de Argentina y Chile, en donde ha interpretado temas como: ‘Saturn’ (su último sencillo), ‘Kill Bill’, ‘Snooze’, ‘Blind’, ‘Kiss Me More’ y ‘Nobody Gets Me’, la cual, en el concierto en Chile, introdujo mencionando en español: “Esta va para mi exnovio”.

Los próximos conciertos confirmados de la cantante serán en el Festival de Glastonbury en Reino Unido, y hoy, por primera vez, en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Más notas de Cultura