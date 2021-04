Una iniciativa para revivir la Ópera Nacional

El cantante lírico bogotano Gonzalo Montes recuerda las épocas doradas de este género, cuando el Estado, como principal artífice, con el apoyo de la empresa privada, promovió una Ópera Nacional hasta 1982. “La última temporada de la que se tenga conocimiento fue en 1985. Cabe anotar que esa andadura se inicia en Medellín de la mano de Alberto Upegui, quien constituye una ópera nacional, junto con Gloria Zea a través de Colcultura”, dice.

Montes cuenta que luego, “una decisión de Colcultura, que en ese entonces (1986) presidía Hernando Valencia Goelkel, la sentenció a su desaparición con una frase lapidaria: ‘Quien quiera ver ópera que se vaya a Nueva York o Europa...’”.



El cantante bogotano trata de revivir un proyecto para que se conforme una Ópera Nacional que, como la que existió en los años 80, cuenta con un coro, una orquesta, cantantes nacionales y profesionales del sector.



Montes recuerda que en esa “era dorada” de este género, en los años 80, “se llegaron a representar hasta once funciones en una temporada, comparable a cualquier teatro mundial de primera categoría”.



¿En qué consiste el proyecto que usted propone?



Es un proyecto al que denominé incluyente, transparente y participativo. Quiere decir que todos los artistas, oficios y profesiones que hacen parte de un modelo operístico nacional tengan cabida y oportunidades. El sector lleva en crisis desde hace muchos años, antes de esta pandemia. Le pongo un ejemplo: existen 21 facultades de música de canto que imparten clases en el país. Se han graduado más de mil alumnos en los últimos 15 años. El 0,6 % ha trabajado en producciones líricas. Para jóvenes cantantes de menos de 35 años no hay oportunidades para desarrollar su carrera en lo que han estudiado. Algo similar sucede con los otros profesionales del sector. Una Ópera Nacional no es solo el espectáculo que el público ve. Detrás existe mucho trabajo, y eso lo desarrollan profesionales que podrían tener una estabilidad laboral. Es decir, un proyecto así generaría empleo en un alto porcentaje, además de tener sus talleres de producción propia; también implicaría formación a todos los niveles a través de una escuela adjunta.

¿Quiénes hacen parte de esta iniciativa?



Debo decir que esta iniciativa parte de una campaña que propongo a través de la plataforma change.org hace ya ocho meses. En ella, varias personas firman y dan su opinión favorable en que debe existir un proyecto como la Ópera Nacional. En consecuencia, nace a partir de la sociedad civil. Luego me pongo en contacto con personas relacionadas con el ámbito cultural y con las mismas preocupaciones, como Martha Senn, Ramiro Osorio, Juan José Lopera, Yéner Bedoya o Sidney Jiménez. Conformamos una mesa de trabajo y se empieza a consolidar un proyecto para presentarlo ante el Ministerio de Cultura.



¿Cómo sería el modelo de operación?



Sería más preciso decir un modelo de gestión. La gran mayoría de casas de ópera del mundo se rigen a través del Estado y la empresa privada. El Colón de Buenos Aires o el Teatro Real de Madrid. En Alemania, por ejemplo, es un modelo netamente público. En este país hay más de 200 teatros, y cada uno tiene sus producciones propias, y se gestionan con dinero del Estado. El modelo anglosajón, como el Met, es netamente privado, pero es la excepción junto con el Covent Garden. Nuestra propuesta radica en que su modelo de gestión sea mixto, es decir, público-privado. Ahora que se habla de la famosa economía naranja, este proyecto encajaría perfectamente ahí, básicamente para que los empresarios hicieran parte de esto, ya que los beneficios fiscales que se obtendrían son bastante atractivos. Si se habla de un 165 % de beneficio fiscal por aportación a un proyecto, estoy convencido de que a un empresario esto le sería más que útil, porque desgravaría un importante porcentaje a favor de su empresa.



¿Ya se lo presentaron al Ministerio de Cultura?



El proyecto documentado con todos los detalles no está en poder del Ministerio. Nuestro propósito es, al día de hoy, que el ministro Felipe Buitrago mantenga una reunión vía Zoom con nosotros. Primordialmente, porque es necesario un diálogo en profundidad sobre la problemática del sector y las posibles soluciones. El ministro debe saber y conocer de qué se trata, además de recibir datos concretos, cifras y al menos saber de nuestro propósito. La respuesta ha sido negativa a través de una carta. No es suficiente, porque es necesario saber en detalle lo positivo y lo negativo. La pandemia no puede ser una excusa para, al menos, no dialogar y, segundo, no encontrar entre todos vías que solucionen la precariedad de muchos artistas. Que este proyecto tenga cabida beneficiará, sin duda alguna, a muchos profesionales, al público y al país.

Una vida para el canto

El bogotano Gonzalo Montes ha desarrollado una carrera en la ópera, zarzuela, canción de cámara, oratorio, lied y teatro musical. Ha cantado en teatros de Europa, Medio Oriente y América del Sur.



También dirigió sus propios espectáculos: Cuando la poesía canta, Gonzalo Montes Canta a Piazzolla o Don Quijote: un sueño imposible.



Es pedagogo, licenciado en Música y Canto, de la Universidad Pedagógica y tiene una maestría en teatro de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha dirigido y creado espectáculos enfocados en la pedagogía como Los niños viven la ópera, con niños de colegios públicos.

