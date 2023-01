Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en el mundo de la industria musical como Bad Bunny, se consolidó en 2022 como uno de los artistas más escuchados del planeta. Tan solo en Spotify logró hacerse con el primer lugar en audiencia por su álbum ‘Un verano sin ti’, que logró más de 18.300 millones de reproducciones en la plataforma.



A pesar de que el año anterior logró unos números sorprendentes en ventas, el 2023 no ha empezado de la mejor manera para el puertorriqueño, pues en los primeros días de enero se vio involucrado en un muy criticado altercado con una fan, a la cual le lanzó el celular a un lago, cuando esta intentaba tomarse una foto con él.

bad bunny in his justin era pic.twitter.com/skUhg5xgBV — gise (@getmeneedy) January 2, 2023

Además, se ha venido comentando en las últimas horas que se han filtrado una seguidilla de supuestas canciones inéditas del ‘conejo malo’, las cuales serían de su nuevo álbum de estreno en 2023. El hecho se dio a conocer con una imagen, que rápidamente se hizo viral, con un listado de supuestos temas de Bad Bunny.



En las fotografías se vio a no solo el nombre de las producciones, sino también los artistas de talla mundial que presuntamente colaboraron con el intérprete de ‘Titi me preguntó’. Bryant Myers, Bizarrap, Rauw Alejandro, Ozuna, Jhayco y Arcángel serían algunos de los nombres filtrados.



Así mismo, ‘Felices pascuas’, ‘Apaguen Phillie’, ‘Como Narco’, ‘No hay cabos pa’ ustedes’, ‘Llámame’, ‘PRRR’, entre otras, son las canciones reveladas que hoy se encuentran siendo comentadas en las plataformas digitales.



Hasta el momento Bad Bunny o algunos de los artistas anteriormente nombrados no se han pronunciado al respecto a través de sus oficinas de prensa o en sus redes sociales.



Sin embargo, la supuesta filtración ya causa entusiasmo entre los fanáticos, quienes desde hace mucho tiempo pedían un junte entre el productor Bizarrap y el ‘Conejo malo’, por lo que será cuestión de esperar hasta que todo el embrollo se clarifique.

‼️SE FILTRA NUEVO DISCO DE BADBUNNY PARA EL 2023‼️ pic.twitter.com/nheHK50rmS — maria 🌙 (@maariadess) January 2, 2023

