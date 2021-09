‘El Clavo’ imagina un mundo sin la fuerza de Superman

A la vez que preguntar cómo sería la realidad de los héroes de DC si no existiera el Hombre de Acero, The Nail se pregunta también: ¿cómo serían los cómics sin Superman?

Publicada en tres partes, de agosto a septiembre de 1998, The Nail pertenece a la línea de historias de DC Comics que viven bajo el sello editorial Elseworlds, que ubica a los héroes de esa casa en lugares y épocas distintos a los de la continuidad principal.



La historia de The Nail comienza, apropiadamente, con un clavo. Pero en rigor, este clavo no es lo que falta aquí, sino lo que sobra, porque por su presencia en el lugar equivocado, Martha y Jonathan Kent no pueden salir en su camioneta rumbo a Smallville y no ven, por tanto, caer una nave espacial en medio del campo. Así, la historia del personaje más icónico, más influyente de DC comienza de otra manera y con eso se enredan una multitud de hilos narrativos.



Veinticuatro años después, sin un Superman cruzando los cielos como un símbolo de esperanza, la humanidad ve con recelo a los poderosos metahumanos que, escondidos tras máscaras, causan caos y destrucción cuando pelean. A su vez, quienes integran la comunidad de superhéroes vive con miedo, desconfianza, e incluso odio...

Aquí resulta apropiado notar cómo Alan Davis hace un paralelo entre el efecto de la ausencia de Superman en el mundo de su obra y en el mundo por fuera de ella. La noción de que la ausencia de Superman como propiedad intelectual habría hecho que la transición de la Edad de Plata a los noventa fuera más dolorosa es perfectamente razonable. En muchos sentidos, el enemigo en esta obra es la resaca de la Edad de Plata, la amargura de quien nunca pudo tomarse esto de otra forma que no fuera en serio.



Sin la visión del Superman de la Edad de Plata, su perfección inamovible, su carácter icónico y optimista, el resultado es un mundo de héroes poco convencidos, de multitudes malagradecidas y de villanos retorcidos con fantasías de poder.



No se trata, valga decir, de una obra perfecta: el final es un tanto incoherente y se las arregla para jugar un ‘aquí no ha pasado nada’, con Clark de vuelta en manos de los Kent. Aunque hace malabares con ideas genuinamente interesantes acerca de la importancia de Superman, a veces deja caer una que otra por su falta de claridad y su estructura confusa.

Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

