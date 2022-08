Desde hacía rato la banda caleña Superlitio quería retomar algunas de sus antiguas composiciones. No se trataba de un ejercicio para armar un ‘Grandes éxitos' ni una oleada de nostalgia. Querían explorar sonoridades que tenían por ahí guardadas y, como dice su guitarrista Alejandro Lozano “mezclarlas también con canciones que estamos construyendo y componiendo en esta época”, explica acerca de su más reciente producción Visiones del futuro.

“Significó un profundo proceso de maduración larga, como el vino”, explica Lozano, que con Pipe Bravo (voz), Armando González (batería) y Pedro Rovetto (bajo) apostaron por un ejercicio de arqueología musical y retomaron elementos del rock, el new wave y electrónica.

Y mientras siguen explorando su futuro y un poco de su historia, Lozano saca tiempo del presente para responder a nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



Otro tema: Cali: ChocQuibTown confirmó que se presentará en el Petronio Álvarez

¿Recuerda su primer concierto como profesionales?

El primer concierto profesional que dimos, siento yo, fue el de Rock al Parque en 1997, frente a 60.000 personas. Fue una cosa tan brutal tocar después de Robi Draco Rosa que realmente, ese día, creo que tomamos la decisión de que el grupo y la música iban a ser un proyecto de la vida.

¿Qué canción lo hace llorar?

When the Children Cry, de White Lion. Me recuerda mi niñez.

¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

Me encantaría interpretar El pescador, de Totó la Momposina, o algún tema de ella, por lo icónica que esa canción. Sería muy bello hacer una fusión de las nuevas músicas colombianas, ahí de pronto se da. Hay que soñarlo.

Facebook Twitter Linkedin

Visiones del futuro es el noveno álbum de la banda.. Foto: @RINCONCABRERAFOTOGRAFIA

¿Canta en la ducha?

Sí, aunque no tanto, sino que uno se imagina cosas mientras se está bañando. Vienen a la cabeza melodías o ritmos y es un momento en el que realmente se puede crear.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

A John Lennon y el combo de los Beatles, siempre fueron mis referentes.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Me encantaría tocar saxofón, me parece un instrumento supercálido y es muy evocador.



Otro tema: Santiago Cruz: 'Tenemos que alejarnos del melodrama y las relaciones tóxicas'

¿Con quién le gustaría compartir escenario?

Con el Grupo Niche, realmente crecimos viendo cómo Jairo Varela creaba todo ese mito y toda esa escuela musical y siempre la hemos respetado mucho, así sea otro género. Nos encanta lo que él logró, y lo que han alcanzado en este momento también.

¿Cuáles son los mejores conciertos en los que ha estado como público?

Alguna vez me tocó ver en Gaira Café a Carlos Vives muy cerca, muy íntimo, y fue increíble realmente lo que lo que logró proyectar. También me gustó ver a The Cure y a Guns N’ Roses.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Escuchar todo lo de Pearl Jam y Stone Temple Pilots, así como la música californiana, al estilo de Red Hot Chili Peppers.



¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

No me acuerdo de las canciones de cuna, pero sí de la que ponían cuando era pequeño: boleros. Armando Manzanero. A mi mamá le gustaba mucho Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel, siempre sonaban en mi casa.



Puede leer: Carlos Adolfo González: ‘Chucho Valdés me empujó mi viejo Lada’

¿Cuál canción de Superlitio adora tocar?

Viernes otra vez, por esa conexión que crea con el público, y cada vez que la tocamos es algo diferente.

¿Qué canción no se cansa de oír?

No me canso de oír una de nosotros: Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Un LP de una recopilación de 20 éxitos de los Beatles, yo tendría por ahí unos 7 años y lo escuchaba todos los días.

¿Cuáles son sus tres canciones para encender una fiesta?

La rebelión, de Joe Arroyo; alguna de Calvin Harris o de música electrónica y la canción Cali pachanguero, de Niche, esa prende lo que sea.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1