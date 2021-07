Supergirl ‘renace’ en las novelas de DC Comics

Escrito por Jeph Loeb con arte del legendario Michael Turner, Superman/Batman: Supergirl es una reintroducción del personaje de Supergirl –que ‘murió’ 20 años antes en el evento Crisis on Infinite Earths– y les permite a los lectores aproximarse a su historia desde una perspectiva fresca y a la vez presenciar lo que su llegada hace con la trinidad que son Superman, Batman y Wonder Woman.

El libro acierta al explorar al personaje icónico de Supergirl, su fenomenal poder y el peso que le da ser la única familiar real que le queda a Kal-el.



Todo esto es posible porque Loeb, el mismo de Hush, retrata a Supergirl no desde lo que dice o hace, sino desde la forma como los otros personajes reaccionan a su llegada.

(Además: Así fue como Superman se convirtió en la obsesión de Lex Luthor)



Particular mención merecen aquí las posiciones opuestas de los héroes titulares: mientras Superman le da la bienvenida a Kara con los brazos abiertos, Batman –en un arco que no debe sorprender a nadie– es sumamente escéptico ante la oportuna llegada de la joven y claramente planea asegurarse de que puede manejarla antes de decidir si se puede confiar o no en ella.



El villano principal del libro es Darkseid, que quiere a Kara y sus poderes para él. Su participación en la historia será una prueba de fuego para los héroes, porque podría lastimarlos profunda e irremediablemente.

La novela gráfica está dibujada por Michael Turner, un genio que hizo portadas para Flash, Superman y Teen Titans, y que del lado de Marvel lo hizo para Black Panther, Hulk y Wolverine. Infortunadamente, Turner murió en 2008, y este fue el único trabajo de páginas interiores que hizo para DC.



En resumen, estamos ante una versión sólida de la historia de origen de Supergirl, que logra crear un notable estudio de los personajes y termina siendo un relato satisfactorio y perdurable.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

