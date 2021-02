The Weeknd: ¿Quién es este artista del Super Bowl y de la polémica?

El Raymond James Stadium de Tampa, Florida ya está ultimando detalles para el espectáculo del intermedio de la nueva edición del Super Bowl, que se llevará a cabo este domingo y que es uno de los shows más esperados dentro del evento deportivo de fútbol americano.



The Weeknd será el encargado de la presentación más esperada por más de cien millones de televidentes, pero a la vez la que ha generado mayor expectativa ante la nueva realidad de una pandemia que ha cambiado la dinámica de los espectáculos masivos. ¿Pero quién es The Weeknd, el revolucionario y no exento de polémicas que espera hacer historia en el mayor televisivo de EE. UU.?



El cantante y productor canadiense de origen africano y que se ha convertido en la mayor promesa de un pop elevado y lleno de soul y electrónica, tiene el reto de superar la actuación de Shakira y Jennifer López del año pasado y a la vez reafirmar su título de icono de la música contemporánea que, de hecho, estuvo en Colombia en el Festival Estéreo Pícnic del 2017, cuando ya dominaba las listas de éxito y demostraba que era un artesano eficiente de nuevos ritmos y fusiones.



De él miles han coreado éxitos como 'In the Night', 'Earned It' o 'Can´t Feel My Face' y recientemente los fanáticos y expertos musicales han sentido una reinvención del artista gracias a su álbum 'After Hours' que explotó en el 2020 y que hablaba de los excesos y el dolor. Algo totalmente opuesto a 'Starboy', del 2016, que exploró en otros sentimientos.



De After Hours sonaron canciones como 'Heartless', 'Blinding Lights', 'In Your Eyes' y 'Save Your Tears', pero el artista también levantó la voz y fue protagonista de algunas polémicas.



Una de las más famosas fue cuando protestó por las nominaciones a los Grammy, al conocer que no fue nominado en ninguna categoría en esos premios “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista.



Y solo a principios de este año impactó a sus fanáticos al ver cómo había cambiado su rostro en el videoclip ‘Save your tears’. En agosto del 2020 Abel Makkonen Tesfaye (nombre real del artista) se presentó en los MTV Video Music Awards con la cara ‘ensangrentada’, cantando ‘Blinding Lights’ y repitió en los American Music Awards, repitió en el escenario, pero con el rostro vendados, dejando en claro que pronto se verían más cambios.



The Weeknd en una presentación de los American Music Awards. Foto: AFP

Pero ahora sus fanáticos no quieren recordar esa ‘mutación’ o una juventud difícil antes de convertirse en estrella, sino que esperan que en realidad el show del Super Bowl haga historia o, por lo menos genere el asombro al que muchos ya están acostumbrados cada vez que el artista se deja ver.



Y el astro del pop de 30 años parece no defraudarlos, ya que ha prometido un espectáculo diferente, en el intermedio de la batalla deportiva de los Chiefs de Kansas City, y los Buccaneers de Tampa Bay, pero con un arco musical y argumental para toda la familia.



“Será una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año”, dijo The Weeknd. “Pero definitivamente la mantendré para público general, por las familias”..



CULTURA

@CulturaET