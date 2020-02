Shakira y J Lo en el Super Bowl: ¿Poco de 'triunfo latino'?

Más de unas semana después de haber hipnotizado al mundo a través de las pantallas que transmitieron el show del medio tiempo del Super Bowl estadounidense, el escritor y periodista Martín Caparrós dio una mirada menos festiva del espectáculo que compartieron Shakira yJennifer López, que fue calificado -sobre todo por los latinoamericanos- como un "triunfo latino"

Caparrós no lo ve así y lo expuso en su columna titulada 'Otro triunfo latino', publicada en The New York Times en español, con contundente dureza.

"Así que explotaron los medios y las redes celebrando la victoria latina: un gran momento del avance de esta cultura en Estados Unidos, repitieron, poco más o menos, todos estos días", indicó sobre el tema antes de mostrar su hipótesis, totalmente contraria a la idea que sostenía esta euforia.

"La inmensa mayoría de esos millones (de latinos en Estados Unidos) son inmigrantes e hijos de inmigrantes: personas que se fueron al norte porque sus países no eran capaces de sosteneros, que se escaparon de la violencia o de la pobreza y la violencia de sus lugares naturales. El crecimiento del castellano y de la comunidad latina en Estados Unidos es la mejor evidencia del fracaso de nuestro continente: tantos hombres y mujeres que no pudieron vivir en él".

El crecimiento del castellano y de la comunidad latina en Estados U nidos es la mejor evidencia del fracaso de nuestro continente.

Caparrós también analizó el festejo que suscitó lo que se interpretó como el "empoderamiento de la mujer latina". "Era esa forma curiosa de poder que solemos llamar sumisión: lo que se veía en esa revelación de nalgas y caderas, en esos revoleos de pelos y de pelvis era la mejor adaptación posible de una mujer -de dos mujeres- a las fantasías de los hombres. Y todo junto armaba el mejor cliché de eso que ahora llamamos "latino".

Caparrós recordó entonces cómo el concepto de latino, con la salsa neoyorquina, entre otros elementos, se formó desde la mirada del país del norte. "Es curioso: una de las culturas más difundidas, más mediáticas de estos tiempos no es producto de la autopercepción de un grupo sino de la mirada de otros", afirmó.



"Así, el celebrado intervalo del Super Bowl no fue solo la mejor adaptación posible a la mirada masculina; fue, también, un homenaje claro a las —pobres— fantasías estadounidenses sobre lo latino: que es rítmico, caliente, corporal, porque los latinos hacemos con los cuerpos lo que otros hacen con las mentes", resaltó el autor argentino en el espacio de The New York Times.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET