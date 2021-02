Los espectáculos más impactantes en la historia del Super Bowl

Desde que se llevó a cabo por primera vez el Super Bowl en 1967 hubo un espectáculo de medio tiempo. Al principio fueron las bandas marciales de distintas universidades que hacían presentaciones sencillas en el campo.



En las décadas de 1970 y 1980 fueron invitados algunos músicos locales y de jazz. Ya en los años 90 sonaron artistas de renombre y que gozaban de gran popularidad en ese entonces, como los New Kids on the Block y Gloria Estefan.



Sin embargo, la audiencia empezó a perder el interés en el show del medio tiempo y las cifras cayeron estrepitosamente. Hasta 1993 cuando la cadena NBC que se encargó de la transmisión ese año contrató a Michael Jackson para dar el espectáculo. A partir de ahí el desfile de estrellas no ha parado y el show musical -que ha sido tradicionalmente patrocinado por una marca comercial- cuenta con los artistas más importantes del momento.

Lea además: The Weeknd: ¿Quién es este artista del Super Bowl y de la polémica?

En la actualidad, la final del fútbol americano es uno de los programas más vistos en la televisión de Estados Unidos, con unos 120 millones de espectadores. Para el 2021, la cantante urbana española Rosalía y el polémico The Weeknd son los encargados del show medio tiempo.



A continuación recordamos los espectáculos más impactantes de este evento deportivo, que en su historia solamente ha contado con la presencia de dos artistas colombianos: Shakira y J Balvin, acompañados de los bailarines de Swing Latino, que estuvieron en el Hard Rock Stadium de Florida, junto a Jennifer López y Bad Bunny. ​

Michael Jackson- 31 de enero de 1993

En un época en la cual los drones eran un lujo durante las transmisiones y con una puesta en escena repleta de suspenso y que incluyó a más de la mitad de los asistentes al Super Bowl de ese año, el polémico Michael Jackson elevó los niveles de audiencia a un espectáculo que venía agonizante. La presentación fue el Rose Bowl, de Pasadena (California) y contó con la participación de 3.500 niños.

Madonna- 5 de febrero de 2012

En el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, en Indiana, la reina del pop dio un majestuoso espectáculo en el que se unió con LMFAO, CeeLo Green, Nicki Minaj y M.I.A.

Además: La banda Metallica cerrará la transmisión del Super Bowl LV

Prince- 4 de febrero de 2007

En medio de un torrencial aguacero que cayó en el Dolphins Stadium, de Miami Gardens, en Florida, el desaparecido Prince dio uno de los espectáculos más recordados. Con la canción de apertura, Let's go Crazy, elevó la temperatura y los ánimos de los empapados fanáticos. Sin embargo la apoteosis llegó cuando Prince interpretó Purple Rain aún con lluvia cayendo sobre el escenario.

Lady Gaga- 5 de febrero de 2017

Un medley con sus principales canciones -Just Dance, Bad Romance, Poker Face- Born this Way- estremecieron la final de la NFL en Houston, Texas.

Le recomendamos: Rosalía confirmó que se presentará en el Super Bowl

Katy Perry- primero de febrero de 2015

La diva del pop compartió el escenario con Missy Elliot y Lenny Kravitz, en el estadio de la Universidad de Phoenix. Es memorable su show, además de sus canciones y fuegos artificiales, por unos simpáticos tiburones con los que compartió las coreografías.

Janet Jackson y Justin Timberlake- Primero de febrero de 2004

Casi nadie recuerda que durante el mismo espectáculo estaban P. Diddy, Nelly, Kid Rock y Jessica Simpson. Fue tal el escándalo que generó el cierre del show, entre Janet Jackson y Justin Timberlake, que lo demás quedó eclipsado. La controversia que desató que Jackson quedara con un pezón al aire en directo en TV, en horario familiar, fue de tal magnitud que durante los siguientes años los organizadores del Super Bowl se decantaron por estrellas del rock para el medio tiempo: los Rolling Stones, The Who y Paul McCartney fueron algunas.

U2- 3 de febrero de 2002

La banda irlandesa liderada por Bono dio un emotivo concierto en el superdome de Luisiana en el que recordó a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, que habían ocurrido solo cinco meses atrás. Beautiful Day y Where the Street Have no Name fueron algunos de los temas que interpretaron.

Colombia en el Super Bowl

Shakira, J Balvin y Swing Latino- 2 de febrero de 2020

Los únicos artistas colombianos que han sido invitados a este espectáculo pasaron por él con elogios. Shakira, J Balvin y el grupo de bailarines de Swing Latino, de Cali, compartieron el escenario con J Lo y Bad Bunny.

Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @CulturaET

Además lea en Cultura

Bob Marley cumpliría 76 años este 6 de febrero

Comienza el Festival Centro: ‘gozadera musical’, gratis y por internet