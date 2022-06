La amable y carismática Lesley Wolf, de 41 años, con su discurso político y social, paga, desde hace varios años, las cuentas de Juan Tarquino, el creador de este fascinante personaje drag.



Bogotano, licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, Tarquino también es actor, escritor, director de teatro y docente. Hace poco interpretó en la serie Pálpito a Garabato, “uno de los villanos de la organización de tráfico de órganos, un personaje que me permitió ver todo lo que hay por encima del bien común. Es un tipo machista, asesino sin escrúpulos, homofóbico, todo un contraste con Lesley Wolf”.



Y con ese personaje, con el que más se identifica, Tarquino estará en el Sucursal Fest, que se llevará a cabo en Cali desde mañana y hasta el 26 de junio en dos escenarios: la plazoleta del Puente Ortiz y el Monumento de los 7 Ríos.

Tendrá batallas de hiphop, street dance, arte circense, arte gráfico urbano, expresiones drag, DJ en vivo y cultura geek.



Para Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, “es una forma de plantearle a la ciudad un nuevo festival, mapeando lo que ocurre en las formas de hacer arte, las nuevas ciudadanías, los jóvenes”.



Agrega que tendencias como el free stlyle, el rap, hacen parte de la cotidianidad de muchas personas los fines de semana caleños, que van mucho más allá de la salsa y tendencias con las que se han hecho varios pilotos.



“Son 200, 300 muchachos haciendo batallas, gestionando su propio liderazgo, en una forma de ocupación del tiempo libre, de convertir la agresividad y la violencia en algo positivo”.



Esto no es nuevo. En Cali desde hace varias décadas estas tendencias se viven en distintos sectores. “No podemos dejar pasar ideas y rimas, ni el grafiti. Los grupos empezaron a pintar increíble, hay unos colectivos que están haciendo un esfuerzo enorme”, agrega.

Y uno de esos ejemplos es Íngrid Grillo, bailarina de break dance, que lleva 12 años en un proceso que además de artístico es “de empoderamiento femenino”, cuenta.

A través de su grupo, Feminal Crew, Grillo y tres amigas han hecho un largo camino para llegar a ser reconocidas.



“Inicialmente era solo baile, pero con el tiempo, a través de un proceso de trabajo de equidad de género y distintas actividades, empezamos a promover espacios de feminismo en la ciudad y a traer artistas de Brasil, Chile, México. Nosotras, además, hemos participado en concursos internacionales”.



El buen uso del tiempo libre ha sido otro de sus proyectos, “desde la creación de espectáculos enfocados en equidad y el cuerpo como territorio”.



Tres de las integrantes de Feminal Crew son mamás “y eso ha sido un plus en nuestro proceso como artistas y gestoras culturales. Tener hijos no nos ha impedido estudiar y ser profesionales ni dejar de participar en las distintas convocatorias”. Y cuenta que Azalee, su hija de seis años, ya está inclinada por la música gracias a su papá y al baile por su mamá.



Ganadora de varios torneos, entre ellos el Reedbull del 2013, Grillo reconoce que su proceso en la ciudad y con su arte fue más duro.



“Desde niña fui artista. Cuando descubrí el break dance encontré la mezcla perfecta entre hacer deporte y bailar. Vengo de un hogar de una madre soltera, somos tres hermanas y no tuvimos tantas oportunidades. Pero con las herramientas que recibí salí adelante y el baile llegó en el barrio Guaduales, donde me crie”.



Esas primeras batallas de baile fueron con hombres. “Y muchas de las mujeres que iban a esos encuentros lo hacían porque andaban detrás de algún pelado y no porque les gustara bailar. Tuvimos que romper esquemas porque además participábamos en conjuntos mixtos y había choques por el liderazgo. Eso me enseñó que para salir adelante la líder debía ser yo”.



Hoy, muchas bailarinas de este género en Cali se sienten representadas por esta joven y también han emprendido su propia lucha. Por eso es importante su historia en el Sucursal Fest.



De paso, con la realización de este encuentro, se hará el lanzamiento de los festivales de Cali para el segundo semestre, una agenda que incluye el Festival de Macetas, del 29 de julio al 4 de julio, con 100 puntos de venta de esta tradición entre padrinos y ahijados que apareció en la película Encanto.



Los dulces puestos en palos llegarán gracias a la creatividad de la Asociación de Mujeres Artesanas de Macetas de Alfeñique de Cali (Asomacetas).



Igualmente, del 10 al 15 de agosto, volviendo a su fecha tradicional, será el Petronio Álvarez, con una gran apuesta “para darles muchas más oportunidades a los ganadores, ojalá fuera del país”, dice Mayorga.



Además, están la Feria del Libro de Cali, el Festival de Cine y para cerrar elaño, la feria local.