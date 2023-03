Los conciertos que se realizarían en el tour por parte del grupo 'Menudo' el 24 de marzo en Bogotá y el 25 de marzo en Cúcuta se cancelaron, pues la empresa a cargo de la producción en Colombia, Sr. José Arroyo Torrenegra – BTS Blacktower Sports, LLC, no cumplió siquiera con el pago del depósito.



Los cantantes Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez se pronunciaron lamentando lo sucedido.

El organizador del tour, José Dueño, explicó lo sucedido:



“Hemos sido pacientes con respecto a este asunto. Le dimos la oportunidad de comenzar a anunciar los conciertos y vender boletos sin haber recibido el depósito, confiando en las promesas de pago. A días de los conciertos, el depósito no se ha recibido. No tenemos garantía de que el pago del depósito ni la totalidad de lo acordado nos sea honrado, tal y como indica el contrato firmado. Por lo tanto, nos vemos obligados a cancelar por incumplimiento de contrato”, explicó Dueño.



“Son asuntos que se salen de nuestro control. Existen otras empresas interesadas. Estaremos realizando las gestiones pertinentes para que el Súbete a Mi Moto Tour pueda regresar y presentarse en estas ciudades como su fanaticada se merece”, continuó diciendo el productor de Súbete a Mi Moto Tour.



Menudo sentó las bases para el fenómeno que hoy conocemos como 'boy band'. Aún perduran muchas de las estrategias implementadas en este reconocido grupo latinoamericano. Foto: Archivo EL TIEMPO / EFE / Instagram: @johnnylozada / @menudosforever

Los cantantes Miguel, Jonny y Ricky lamentaron la decisión y se disculparon con los fans que los esperaban en Colombia los próximos días y además, dejaron la promesa de venir pronto al país.

