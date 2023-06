En un escrito de 15 páginas, con garabatos, tachones y una letra un poco desordenada se configuró la estructura de una canción que hoy sigue siendo cantada por millones y hace parte de la historia de la música por su complejidad y fuerza.

La voz de Freddie Mercury suena descomunal y la música de John Deacon, Brian May y Roger Taylor sobresale por los giros de su interpretación y unos elementos que enriquecieron esta propuesta roquera del álbum A Night at the Opera, de 1975.

Pero que la ha llamado la atención del borrador de ese clásico del rock, es que en principio no se iba a llamar Bohemian Rhapsody, sino Mongolian Rhapsody; al igual en otra parte del texto se nota una parte de la composición que fue escrita como alternativa a uno de sus famosos versos. Quienes conocen la canción han oído la polémica frase: “Mamá, acabo de matar a un hombre”. Pero se llegó a escribir otro con un significado diferente de la idea: “Mamá, comenzó una guerra, tengo que irme esta noche”.



Otro tema: Queen presenta 'Face It Alone', canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Facebook Twitter Linkedin

Freddie Mercury hizo modificaciones en la letra de este éxito. Foto: QueenOnline.com

También se llegó a pensar en usar palabras como Matador o Belladonna como parte de la sección operística que contiene la composición. Pero eso luego fue descartado. Ahora el manuscrito, considerado un tesoro será llevado a subasta en septiembre. Los expertos aseguran que podría alcanzar la cifra de un poco más de un millón de dólares.

Facebook Twitter Linkedin

Fragmento de manuscrito de 'Bohemian Rhapsody'. Foto: Captura de pantalla

Además, en la puja estará un cuaderno rojo perteneciente a Mercury, que contenía otras composiciones, dibujos, ideas para el logo de Queen hasta la lista de canciones de otras agrupaciones que ellos tocaban en algunos conciertos.



Otro tema: ‘Siempre hemos sido una banda relajada y muy decadente'

Según señaló Gabriel Heaton, especialista de manuscritos en Sotheby's-que realizará la subasta en Londres- estas piezas representan una “inmersión fascinante en la manera en la que las canciones de Mercury fueron desarrolladas y compuestas, al tiempo que nos recuerdan su complejidad musical y sofisticación”.

CULTURA

@CulturaET