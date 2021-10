Legendaria guitarra Gibson del mítico Les Paul será subastada

Los coleccionistas musicales deben estar pletóricos de felicidad: el próximo 13 de octubre se subastará la que sería una de las primeras guitarras eléctricas de la historia.



El creador del instrumento es conocido en el medio como Les Paul, mismo nombre que lleva la guitarra y que se convirtió en el instrumento que cambió para siempre la forma de concebir la música a nivel mundial.



Este instrumento se creó junto con la tradicional marca Gibson para darle un ‘nuevo aire’ a las guitarras acústicas que se venían produciendo en esta empresa.



La guitarra es denominada la ‘Número uno’ por ser el primer modelo eléctrico en Gibson. Será subastada por medio de la casa Christie's y tendrá un precio inicial entre 100 mil y 150 mil dólares (Alrededor de 569 millones de pesos).



Este puede considerarse un precio relativamente bajo teniendo en cuenta su valor histórico.



La guitarra será subastada por Gene, el hijo de Les Paul, quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que es un objeto único e inigualable dentro de la industria musical.



“Tendría que decir, ¿cuánto vale el primer avión del hermano Wright? ¿Cuánto vale la primera bombilla de Thomas Edison? La guitarra Paul, la Les Paul Number One, fue su mayor logro" , dijo Gene en conversación con ‘Reuters’.



Wester William Polfuss, nombre de nacimiento del músico Les Paul, nació en Wisconsin, el 9 de junio de 1915. Era hijo de padres músicos y desde muy pequeño aprendió a tocar instrumentos de diferente índole.

Les Paul junto con la guitarra 'Gibson Les Paul Number One' que será subastada el próximo 13 de octubre. Foto: EFE

La historia, como casi siempre, está llena de ironías: cuando Les Paul estaba buscando hacerse un lugar dentro de la industria llegó con su primer modelo a Gibson, pero allá le cerraron las puertas afirmando que su boceto parecía una “tabla con púas”.



En ese entonces la legendaria marca Fender sacó la ‘Fender Stratocaster’, considerada como la primera guitarra eléctrica de la historia. Ante ello, Gibson no podía quedarse atrás y, con Ted McCarty como nuevo presidente, le dijeron que sí a Les Paul.



Lo buscaron y confiaron en su ‘tabla’.



En 1950, Gibson lanzó una de las mejores e icónicas guitarras de la historia: la ‘Gibson Les Paul Number One’ con el fin de competirle a Fender. Desde entonces ambas marcas se enfrentan en una disputa histórica por el liderato en ventas de instrumentos.



“Los guitarristas de rock and roll de principios de los 60 se dieron cuenta que esta (La Gibson Les Paul Number One) es una máquina de rock and roll perfecta (...) Es un instrumento que se puede subir a su volumen máximo, enchufado a un amplificador de pila de amplificador de 100 vatios. Y tiene la capacidad de crear una distorsión cuando está tan alto, pero una distorsión que es controlable", afirmó Gene con ‘Reuters’.

A subasta la primera Gibson Les Paul de la historia, la Goldtop de 1952 que perteneció a Les Paul https://t.co/X68BRKqeWj pic.twitter.com/AfzGpFUMnx — 100Lecciones (@100Lecciones) August 19, 2021

Este modelo lo han usado personalidades del Rock n’ Roll y la música en general a lo largo de la historia como Jimmy Page, Pete Townshend, Jeff Beck, Duane Allman, Bob Marley, Led Zeppelin, Jhon Lennon y Paul Mcartney.



Les Paul no es reconocido solamente por la fabricación de sus instrumentos, sino también por sus revolucionarios métodos de grabación musical. Dicen los especialistas que Paul innovó con el método de ‘recording’ de ocho pistas, el cual fue usado por George Martin para producir temas de los Beatles.



Les Paul murió en 2009 a causa de una neumonía. Desde 1988 está en el salón de la fama del Rock n ́ Roll como uno de los mejores de la historia.

