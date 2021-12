¿Los Beatles o los Rolling Stones? Una de las rivalidades más antiguas del mundo de la música será puesta a prueba en enero, cuando se subastarán en Beverly Hills una guitarra de Keith Richards y un bajo de Paul McCartney. “Te pueden gustar los dos, por supuesto”, dijo Martin Nolan, director ejecutivo de Julien’s Auctions, la casa encargada de subastar ambos instrumentos como parte de una campaña de caridad que contará con otras piezas de la industria musical.

La guitarra de Keith Richards, legendario músico de los Rolling Stones, una Gibson ES-335, estará disponible con un video del músico firmando el instrumento.



Ese clip es un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés), un objeto digital que confiere propiedad. “Creo que Richards va a ganar esta, simplemente porque es divertido y por causa del NFT”, estimó Nolan acerca de estos tokens que se han vuelto el delirio de algunos coleccionistas, y su presencia en las subastas y en el mercado artístico abunda.



(Además: Hablamos con Lin- Manuel Miranda, el creador de la música de 'Encanto')



Según Julien’s Auctions, es la primera vez que Richards pone a disposición un objeto a través de la tecnología NFT. La estimación es que la guitarra sea vendida entre 6.000 y 8.000 dólares.



Mientras que el bajo Hofner de Paul McCartney es del mismo tipo del que utilizó en 1969 durante el último concierto de los Beatles, en la azotea de su estudio de grabación Apple Corps, en Londres. La presentación completa se vio en The Beatles: Get Back, el documental de Peter Jackson para Disney Plus.



El estimado de venta del instrumento, que está autografiado, oscila entre 4.000 y 6.000 dólares. La subasta está destinada a MusiCares, que ofrece programas de salud para miembros de la comunidad musical y se llevará a cabo el próximo 30 de enero en Los Ángeles.



Efe

Otras noticias