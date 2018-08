Primera edición de 'El origen de las especies' y los libros más caros

Este jueves se subastó un ejemplar de la primera edición de 'El origen de las especies' del británico Charles Darwin en México. El precio de venta alcanzó los 272.983 dólares.



La casa subastadora abrió la puja por el ejemplar de Darwin en un precio mínimo de 52.083 dólares.

El libro subastado en México corresponde a la primera edición que constó de 1.250 ejemplares y es uno de los 23 que fueron destinados como copia de cortesía para ser obsequiados a personas cercanas al editor.



Esta obra de Darwin (1809-1882), que cambió el curso de la humanidad, formó parte de la subasta "Libros de exploradores y viajeros, cartas y cartografía, geografía, ciencias y religión".



El propietario que lo puso en venta lo compró en 1993 en una subasta de la Casa Swann Galleries de Nueva York según el recibo de compra entregado a Casa Morton, la casa subastadora.

Sin embargo, el ejemplar vendido este jueves no alcanza a entrar dentro de los libros más caros de la historia. Esta es la lsita:

Dentro de los libros más valorados está The Whole Booke of Psalmes Faithfully Transated into English Metre, editado en 1640. Salieron 1.700 ejemplares al mercado y hoy solo quedan 11. Este fue el primer libro impreso en inglés en América. Actualmente vale 14 millones de dólares.



Pájaros de América es un libro de John James Audubon hecho entre 1827 y 1838. Mide más de un metro de alto y contiene dibujos a mano de más de 200 especies de aves originarias de América. Está avaluado en 10 millones de dólares.



Codex Leicester es un compilado de las teorías de Leonardo da Vinci. Fue escrito entre 1506 y 1508. Es el libro más caro del mundo y fue adquirido por Bill Gates en 1994 por 30,8 millones de dólares.



La Magna Charta Libertatum es considerada como la madre de las Constituciones modernas. Fue elaborada en 1215 por Juan I de Inglaterra. Una copia está valorizada en 15 millones de euros.

*Con información de EFE