Subámonos, huitotos, veintiuna, Super Tucano, requieren

Pregunta: ¿ ‘Subámonos al metro’ o ‘Subámosnos al metro’?, Diego Abril.

Respuesta: ‘Subámonos…’, pues cuando el verbo termina en -mos, como dejemos, subamos, y se le agrega el pronombre enclítico nos, la s final del verbo se suprime, dejémonos, subámonos, para evitar la cacofonía de las formas dejémosnos, subámosnos.



Este procedimiento no se sigue con otros enclíticos, como los, las, les, dejémoslos, entendámoslas, subámosles.

Huitotos

Cita: “La chef aparece con indígenas Huitoto”. Mejor: “… con indígenas huitotos”. Los nombres de etnias se escriben con inicial minúscula, azteca, nasa, huitoto, y con plural variable, aztecas, nasas, huitotos.

Veintiuna

Cita: “Veintiún personas que se dedicaban a esto fueron capturadas por la Fiscalía” (radio). Mejor: “Veintiuna personas…”. Los números terminados en uno van en forma apocopada (un) si preceden a sustantivo masculino, ‘veintiún individuos’, ‘treinta y un toros’, ‘cuarenta y un vagones’; en femenino, si preceden a sustantivo femenino, ‘veintiuna personas’, ‘treinta y una vacas’, cuarenta y una locomotoras’, y en masculino, si van solos, ‘veintiuno’; si van antes de preposición, ‘treinta y uno por ciento’, o si van después de sustantivo, ‘apartamento cuarenta y uno’.

Super Tucano

Cita: “Aviones Súper Tucano ejecutaron la operación el 29 de agosto. Gobierno dice que lo supo hasta esta semana”.



Comentario: el prefijo super- va sin tilde, porque es átono, en todos los casos: unido a nombre univerbal (de una sola palabra), superintendente, superfácil, con guion, ante cifra o mayúscula, super-8, super-Millonarios, y separado, ante nombre pluriverbal (de varias palabras), super buena persona, super primer ministro.



No debe confundirse este prefijo (va antes) con el adjetivo (va después), que es tónico y lleva tilde, gasolina súper, novia súper. La referencia de la nave aérea en cuestión es Super Tucano, sin guion, porque no fue concebida según las normas ortotipográficas de la lengua española, y sin tilde, por lo ya dicho, es prefijo átono.



En cuanto a que el Gobierno “… lo supo hasta esta semana”, podría calificarse de error, pues lo que se quiso decir fue que el Gobierno “… no lo supo hasta esta semana”, si se tiene en cuenta que la preposición hasta indica término, ‘Fue hasta la playa’ (de ahí no pasó); ‘No estudió hasta las 12 de la noche’ (a las 11 ya estaba dormida).



Sin embargo, este uso originario del dialecto bogotano, pero ya universal, fue aceptado por la Academia, cuando agregó a la preposición hasta el significado de ‘no antes de’, es decir, ‘el Gobierno no lo sabía antes de la semana pasada’.

Requieren

Cita: “Los temas ambientales requieren de otra normatividad”. Mejor “… requieren otra norma” (una sola) o “requieren otra normativa” (conjunto de normas).

FERNANDO ÁVILA

​PREGUNTAS: feravila@cable.net.co