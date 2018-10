Sting y Shaggy revelan su buena vibra este domingo en Bogotá

Solo se necesita escuchar 'Roxanne' o 'Message in a Bottle' para saber que la cadencia del 'reggae' está ligada a Sting. El cantante y bajista de la mítica banda The Police ha recordado la influencia de los ritmos caribeños y, desde que asumió su carrera como solista, ha recalcado ese gusto.



Por eso no es extraño que se le haya ocurrido grabar un disco con Shaggy, uno de los intérpretes jamaicanos más populares, y mucho menos que se haya aventurado a embarcarse en una gira que llega hoy precisamente al Movistar Arena de Bogotá.

Sting es el poderoso del rock que logró abrirse paso entre muchas aventuras sonoras más allá de la sombra de The Police. Shaggy, por su parte, supo aplicar las leyes del éxito radial con beats pegajosos y a prueba del tiempo.



El destino los hizo encontrarse en un estudio para grabar la canción 'Don't Make Me Wait'. El 'feeling' que se sintió en el estudio superó las expectativas y los dos asumieron el reto de grabar un disco completo.



“Fue una canción emparentada con una manera de seducir en esta era actual. La letra destaca que hay que esperar un poco para avanzar románticamente”, explicó Sting en un artículo de la revista 'Billboard'.



La química del momento los envalentonó para dar un arriesgado y personal paso llamado '44/876', un disco que se lanzó a principios de año con una intención clara de colarse sin muchos misterios entre los fanáticos de una receta con mixturas de rock y 'reggae', cuyo nombre se debe a la fusión de los códigos de teléfono de Inglaterra y de Jamaica.



“En serio, todo fue por casualidad (...) Cuando te encuentras con alguien que parece tener un espíritu afín al tuyo pasan esas cosas. Fuimos al estudio, escribimos algunas canciones y las disfrutamos tanto que el disco terminó materializándose”, dijo en una entrevista con el 'New York Post' Sting, quien reconoció que la primera canción que escuchó de Shaggy (49 años) fue 'Bombastic'.



“Tendría que haber sido un monje tibetano en el Himalaya para no haber escuchado esa canción”, bromeó en su momento el interprete inglés de 67 años, quien a principios de la década de los 80 estuvo en Jamaica y escribió allí una de las canciones más importantes y emblemáticas de su carrera con The Police: 'Every Breath You Take'.



Para él, Jamaica fue siempre una especie de refugio y una gran influencia en las fibras más profundas de su sensibilidad musical.



“Todo este proyecto ha sido uno de los más emocionantes. Sting es como un hermano que no sabía que tenía. Esta gira fue el resultado del amor, una gran afinidad y mucha energía positiva”, le dijo Shaggy al medio neoyorquino 'Digital Journal'.

Para Sting, esa y otras razones meramente sentimentales afianzaron su intención de musicalizar su amor por ese territorio caribeño, junto a su amigo Shaggy, una estrella que el británico denominó una vez como el ‘Papa de Jamaica’. Tanto Shaggy como Sting han ganado premios Grammy.



En el álbum, como en la propuesta musical en vivo que los dos presentarán en Bogotá, cabe resaltar un contraste sonoro y de actitud que moldea un concierto profundo en el fondo y muy energético en la forma.



Sting y Shaggy apuestan por ritmos relajados de 'reggae' con canciones como 'Morning Is Coming':



“Dulce ruiseñor

Por qué me despiertas así

Dulce ruiseñor

Me dices algo que no sé

Son las 3 menos 15



Tu canto me lleva fuera de mi árbol. Estoy tan cansado que podría llorar”.

Una letra que alcanza a tener un elemento melancólico. También hay cabida para los ciclos de la vida, los tropezones y la redención con 'Just One Lifetime'.

Así mismo, hay un poco de análisis sociopolítico en 'Dreaming In The USA'.



“Yo era un niño, estaba soñando con los Estados Unidos.

Todas las películas que veo son del mismo lugar.

Toda la música que amo es de los Estados Unidos.

Todas las estrellas que veo tienen una cara americana.

Los únicos blue jeans que uso son de los EE. UU”.

Otro mensaje sencillo en un ritmo fácil de asimilar en el que se platean la intervención cultural: “¿Estamos histéricos soñando con Estados Unidos?”, dice una de las frases de la canción.



El '44/876' es una sorpresa brillante para los fanáticos de ambos artistas. Los puristas de Sting podrían alejarse un poco, pero en términos generales hay que recalcar que es un producto que mueve el cuerpo.

Estas épicas voces estarán acompañadas por músicos de primera: los camaradas de Sting en las guitarras, Dominic Miller y Rufus Miller, y su baterista de toda una vida, el señor John Freese; por su lado, Shaggy llevará lo más talentoso de su banda, el tecladista Kevin Webster y los coristas Melissa Musique y Gene Noble.



Durante las presentaciones de su gira en otros países, siempre comienzan con 'Englishman in New York', una de las canciones míticas del cantante y compositor británico Sting, que en esta amalgama en vivo adopta un tono más fiestero. A la par con un toque de sofisticación que le brinda el mismo Sting al éxito de su amigo jamaiquino 'It Wasn’t Me'. Tampoco va a faltar el sabor de 'Bombastic' o 'Angel'. Junto a joyas de The Police como 'Message In a Bottle' o 'Every Little Thing She Does is Magic', entre otros.



También sonará 'Gotta get back my Girl', segundo single del álbum del que acaban de presentar videoclip.

Detalles del concierto en Bogotá

El recital de Sting y Shaggy en la capital colombiana tendrá una duración de casi dos horas. Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 7 de la noche y (luego, a las 9) comenzará el recital.



Sting y Shaggy llegan a Bogotá después de presentarse el viernes pasado en Panamá. El ciclo de conciertos se cerrará próximo martes en el Movistar Arena de Santiago de Chile.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@AndresHoy1