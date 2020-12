El regreso de los vampiros de ‘Crepúsculo’ con Stephenie Meyer

En medio de noticias desalentadoras y una sociedad que continúa luchando por superar una de las más grandes pruebas que ha tenido que enfrentar como especie, el 2020 ha sido un año de sorpresas en materia de libros e historias, convirtiéndose así en un periodo marcado por el inesperado regreso a dos mundos que dominaron la literatura juvenil entre los años 2005 y 2015. Estas sagas, pese a manejar temáticas y contextos radicalmente distintos, en esencia lograron un mismo objetivo: enamorar a los jóvenes de la lectura y dejarlos con ganas de una historia más, una página más.

En primer lugar, en mayo de este año la corriente neodistópica, liderada por Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, regresó con Balada de pájaros cantores y serpientes, una precuela cautivante sobre uno de los personajes más oscuros y odiados del mundo de Panem, el malvado presidente Snow, revelando así algunas de las artimañas que lo consolidarían como la eterna cabeza del régimen distópico del Capitolio.



Algunos meses después, y para despedir una temporada de verano que para muchos lectores estuvo marcada por el aislamiento y la incesante rutina en sus hogares, las apuestas literarias y editoriales del otoño ahora se centran en la corriente del romance paranormal, recordada por muchos gracias a la saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer.



Con la llegada a librerías de la esperada Sol de medianoche, la versión de Crepúsculo contada desde la perspectiva del vampiro adolescente Edward Cullen, la autora salda una deuda de honor y cariño con sus fans, que luego del escándalo por la publicación ilegal en internet de los primeros capítulos de la obra, en 2008, esperaron pacientemente a la culminación del proyecto, que hoy por fin regresa a las listas de más vendidos en varios países del mundo y vuelve a poner en boca de muchos esta historia de amor inmortal, deseos ocultos y atracción.



En entrevista con EL TIEMPO, Meyer habló sobre su experiencia de escribir para un público más adulto y los retos de lanzar un libro en épocas de distanciamiento social y pandemia, sin sesiones de firmas en las librerías.

Stephenie Meyer, escritora estadounidense. Foto: Jake Abel

Crepúsculo, primer libro de la saga, vio la luz en 2005, y muchos adolescentes crecieron junto a estos libros. ¿Cómo fue el desafío de escribir para una generación más adulta que desea volver a Forks?



Nunca tengo en consideración los intereses de mi audiencia cuando estoy escribiendo. Escribo la historia que tiene sentido para mí, y si me gusta, ese es el éxito que estoy buscando. Con Sol de medianoche, aunque era mucho más consciente de la audiencia porque los fans me habían estado pidiendo este libro por mucho tiempo, mis manos estaban atadas. No podía hacerle ningún cambio a la historia original, así que esta historia simplemente fue lo que fue.



El cambio de narrador de la humana Bella al vampiro Edward ya había sido conocido por algunos lectores cuando se filtraron los primeros capítulos de Sol de Medianoche en 2008. ¿Qué tanto cambió esa versión en relación con el libro publicado este año?



Como Sol de medianoche está tan ligado a la historia de Crepúsculo, no era posible que algo cambiara en la trama. En cuanto al nuevo material, los flashbacks, las cosas que ocurren cuando Bella no está presente, Edward es quien es. Su personalidad no ha cambiado, así que tampoco lo ha hecho la historia.



Usted ha comentado que escribir Sol de Medianoche fue una tarea complicada por la mentalidad oscura de Edward. ¿Qué considera que fue lo más difícil de darle voz al protagonista?



Edward es una persona muy ansiosa y pesimista. Mientras escribía su historia, tenía que estar dentro de su mente y sus emociones, así que yo debía sentirme ansiosa y pesimista todo el tiempo mientras trabajaba en la historia. No es una sensación agradable.



Los fans de la saga han esperado durante bastante tiempo este libro. ¿Qué tanto influyó esta presión mediática en su proceso de escritura?



Sí que sentí la presión de saber que los lectores querían algo específico de mí, y eso fue duro, especialmente durante aquellos momentos en los que sentí que terminar Sol de medianoche era una labor imposible. Pero saber que (los fans) querían la historia me mantuvo de regreso en la trama a lo largo de los años, pensando en ello de manera que mi subconsciente pudiera resolver los problemas que mi mente consciente no había podido resolver. Una vez llegué a un punto en el que me di cuenta de que sí podría terminar el libro, se lo hice saber de inmediato a mi agente, de manera que el proceso de edición y publicación se simplificara. Los lectores ya habían esperado tanto que no quería ningún retraso adicional.

Carátula de 'Sol de medianoche'. Foto: Archivo particular

La música suele ser un elemento clave en su proceso creativo. ¿Qué bandas o canciones la inspiraron durante el proceso de escritura y edición de Sol de medianoche?



En mi sitio web tengo una play-list de Sol de medianoche que es un buen ejemplo de cómo ha cambiado la música que escucho a lo largo de los años. Algunas canciones han estado en la playlist por doce años, otras son totalmente nuevas. Han sido tantos años de música y escritura que ya me es difícil enumerar todas mis influencias.



Muchas historias de fans, conocidas como fanfics, se han escrito sobre la familia Cullen o los malvados Vulturi a lo largo de los años. ¿Hay algún personaje con el que se sienta en deuda o al que desee darle su propio libro o spin-off?



No estoy interesada en escribir historias paralelas. Volver en el tiempo para escribir Sol de medianoche fue una experiencia frustrante, y preferiría estar escribiendo tramas hacia el futuro en lugar de contenidos que llenen vacíos sobre el pasado. Algún día espero poder escribir lo que pasa después, usando a Renesmee como uno de mis narradores.



Los fanáticos de sus libros son famosos por acampar y agotar las entradas a sus eventos y firmas. ¿Cómo ha sido la interacción con ellos y la campaña de promoción de su nuevo libro en estos tiempos de pandemia?



Este fue un lanzamiento muy extraño. Fue difícil sentir una conexión con los fans cuando, en su mayoría, no podía verlos o escucharlos. Intentamos hacer algunas cosas creativas en autocinemas y concursos en Zoom, pero todo se sintió muy distante y la pandemia frustró constantemente nuestros planes. Al final, las fotos que me enviaron los fans y las interacciones en Zoom me ayudaron un poco a sentir como si estuviera allí afuera con los lectores, así fuera por un breve momento.

La vida humana del vampiro Edward se remite a las épocas de la gripe española. ¿Cómo cree usted que este personaje afrontaría esta nueva pandemia?



Con Bella siendo vampiro y a salvo, y Renesmee posiblemente siendo inmune, creo que Edward estaría muy tranquilo al respecto. Bella se preocuparía por Charlie y Renee, y estoy segura de que tanto ella como Carlisle regañarían a Charlie todo el tiempo para que conserve el distanciamiento social y use tapabocas.



Su novela de ciencia ficción, La huésped, en su momento también causó mucho revuelo y una ola de fanáticos. ¿Podemos esperar una grata sorpresa con esta historia como lo fue el regreso de Sol de medianoche?



Me encantaría continuar el mundo de La huésped, pero hasta ahora realmente no he podido conectar con la secuela. Ojalá eso cambie algún día, pero nunca he sido buena escribiendo algo cuando no me siento inspirada con el tema.



Si pudiéramos hablar con Alice Cullen, ¿qué nos diría respecto al futuro de Stephenie Meyer?



No querría que me contara nada. Prefiero que me sorprendan.



CINDY ROA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Editora y literata, especialista en literatura infantil y juvenil