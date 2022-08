Mares de letras le ha entregado Stephen King, el autor de clásicos del suspenso como Carrie, Cujo, la saga de La Torre Oscura o El resplandor (entre sus más de 70 novelas). Aún así, el autor tiene tiempo e inspiración para desahogarse de forma igual de abundante desde su cuenta de Twitter, sin filtro y sin nadie que maneje por él esta red social.

King opina acerca de todo lo que puede desde el Twitter, y durante el pasado gobierno de Trump en Estados Unidos, el mandatario fue uno de sus blancos predilectos, al igual que el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras, pareció dejar un poco en paz al primero desde su salida de presidencia, que celebró con trinos como “Qué hermoso empezar un año nuevo sin Donald Trump como presidente”; con Putin sigue firme, más desde la invasión a Ucrania.



“Ucrania es el Vietnam de Putin” o “Los ataques rusos a civiles ucranianos son básicamente ataques terroristas. ¡Slava ukraini!”, son comentarios de King. Sin embargo, este álgido conflicto que tiene en vilo al mundo, no es el único tema que aborda el autor de It, ante sus más de 7 millones de seguidores en la red social.

Los trinos de King se cuentan por miles. Son muchos al día, en los que aborda casi cualquier tema de la actualidad. No solo literarios, como su admiración declarada por Margaret Atwood o lo que opina de J.K. Rowling.

También es feroz en su clamor por el control de armas en su país, debido a los múltiples casos de tiroteos en escuelas y lugares públicos. “Si se vota para echar a los protectores de armas del Congreso, las cosas pueden cambiar. Si mantienen sus bancas, nada va a cambiar. Es bastante simple”, trinó el escritor. En el mismo sentido escribió frases como “¡Control de armas ya! ¡Paren la matanza de los inocentes!”.



Y en fechas recientes, tampoco se guardó nada cuando uno de sus colegas en las letras, Salman Rushdie fue herido en plena conferencia, en Nueva York. “Estoy tratando de levantar mis ánimos esta tarde. Lo que le pasó a Salman Rushdie todavía acecha mi mente”, escribió. Más adelante le deseó que se encontrara bien. Y después: “De todos modos, ¿qué clase de idiota apuñala a un escritor? ¡Cabrón’”.

Incluso, su impulsividad tuitera le jugó una mala pasada, cuando cayó en una broma hecha por dos hombres rusos que se hicieron pasar por el presidente Volodomir Zelenski. Y también cuando apoyó a un personaje, tildándolo de héroe nacional, sin saber que se trataba de un antiguo colaborador de los nazis en la segunda guerra mundial.



“Resulta que sí me jugaron una broma -confesó cuando se dio cuenta de que había caído-. No tenía idea quién era este tipo Bandera. Así que... estoy avergonzado. Pero resulta que no estaba solo. Otras víctimas que cayeron ante estos tipos incluyen a J.K. Rowling, el Príncipe Harry y Justin Trudeau”.



Y a veces, hasta cuenta algún chiste.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO