 Springsteen y The Killers hacen versión de 'A Dustland Fairytale'

Bruce Springsteen se ha unido por primera vez a The Killers para versionar su tema "favorito" de la banda de Las Vegas, A Dustland Fairytale, retitulada sencillamente como Dustland tras esta colaboración que está disponible ya en plataformas digitales.

Según relató Brandon Flowers en sus redes sociales, todo comenzó en febrero de 2020 con un mensaje recibido en su celular de un número no memorizado: "Estoy viendo (el festival de) Glastonbury. ¡Os habéis convertido en un grupo en directo espectacularmente infernal, hermano! ¡Me encanta el traje de oro! Tenemos que hacer Dustland un día".



El vocalista y compositor de The Killers logró confirmar la identidad del autor del mensaje a través de Evan, hijo de Springsteen y Patti Scialfa, al que le une una gran amistad que ahora se ha extendido también a su padre y que se ha materializado con esta colaboración.

(Le puede interesar: Hombres G lanzan un disco muy Hombres G)



Originalmente incluida en el disco de The Killers Day & Age (2008), A Dustland Fairytale fue escrita en mitad de la batalla contra el cáncer de la madre de Flowers, que falleció a los 64 años de edad. "Fue un intento de entender mejor a mi padre (...). Para llorar por mi madre. Para reconocer sus sacrificios y tal vez incluso echar un vistazo de lo fuerte que debe de ser el amor para poder seguir en este mundo. Era mi terapia. Era catártico", contó el vocalista.



"Bruce ha escrito mucho sobre personas como mis padres y ha encontrado mucha belleza en las esperanzas y sueños de las personas invisibles. Sus luchas, y sus pérdidas", ha destacado el músico en sus mensajes, en los que agradece al Boss "haber abierto esta puerta".



Desde el 16 de junio es posible disfrutar en el canal oficial de The Killers en Youtube de la actuación que grabaron con Springsteen con Dustland para el programa The Today Show.



(También puede leer: Isaac y Nora, los niños franceses que recuperan canciones latinas)



La banda publicó en 2020, en mitad de la pandemia de covid-19, su último y aclamado disco, Imploding The Mirage, que les llevará en 2022 de gira por multitud de países, entre ellos el festival madrileño Mad Cool.



Springsteen, por su parte, fue autor también de otro de los considerados discos del pasado año por la crítica internacional, Letter To You.



EFE