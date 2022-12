Este año Spotify Wrapped tiene la función de calcular su personalidad dependiendo de lo que escucha. Es así que tiene hasta 16 diferentes tipos de personalidad que pueden adaptarse a usted, por medio de sus gustos musicales.

Para calcular su personalidad, sólo debe dar click en la pantalla principal donde aparecen los íconos coloridos de Spotify Wrapped. Asimismo tendrá la opción de compartirla en sus redes sociales para que la puedan ver sus amigos y familiares.



Estas son las 16 personalidades de Spotify

1. The Adventurer (aventurerx): le gusta descubrir algo nuevo, es aventurera y le gusta lo desconocido. Busca constantemente artistas nuevos, como si se tratara de encontrar un tesoro.



2. The Early Adopter (primer adoptante): busca lo mejor, si una canción es tendencia usted es el primero en escucharla.



3. The Deep Diver (el conductor profundo): profundiza en la discografía del artista que le gusta, además escucha los temas que va encontrando en el camino.

4. The Devotee (devoto): es fiel a sus artistas favoritos e incluso se sabe de memoria todas sus canciones.



5. The Replayer (repetidor): cuando le gusta una canción la reproduce una y otra vez, cuando sea y donde sea.



6. The Connoisseur (conocedor): tiene buen gusto, sus gustos musicales se podrían considerar como tesoros.



7. The Maverick (Inconforme): tiene gustos alternativos, mientras todos escuchan algo, usted prefiere lo diferente.



8. The Fan Clubber (el del club de fans): apoya de corazón a su artista favorito, es el tipo de fan con el que los artistas sueñan.



9. The Top Charter (la carta superior): ama los hits, si una canción está en el top seguramente la habrá escuchado.

10. The Enthusiast (entusiasta): es el primero en escuchar la nueva canción de su artista favorito.



11. The Time Traveler (viajero en el tiempo): es considerado un viajero musical en el tiempo, lo que usted considera música nueva para el mundo no lo es, pero es como un historiador sónico.



12. The Musicologist (el musicólogo): es un aficionado de la música, le gustan los temas clásicos y los más recientes.



13. The Nomad (nómada): es una persona que le gusta descubrir música, pero cuando encuentra a su favorito se queda un buen tiempo con esa canción o artista.



14. The Voyager (viajero): expande su mundo a través de la música, es como un trotamundos musical.



15. The Jukeboxer (tocadiscos): le gusta su playlist, la canción que continúe es igual de buena que la anterior, por lo que difícilmente tiene una canción favorita.



16. The Specialist (especialista): es selectivo con los artistas y la música que escucha,, le gusta conocer a fondo la música.

La definición de Spotify se basa en sus gustos musicales y es parte de su recuento anual que además incluye a su artista más escuchado, sus canciones favoritas y los géneros musicales que reproduce con mayor frecuencia.

