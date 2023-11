Spotify Wrapped: ¿cómo puede ver el resumen de su año musical y artistas favoritos?

Tras doce meses de espera, regresa una de las listas más anticipadas por los usuarios de aplicaciones de reproducción de música. A partir de hoy, 29 de noviembre, Spotify Wrapped 2023 estará disponible para todos sus usuarios a nivel mundial.



Esta desvela los artistas, canciones, álbumes y podcasts más destacados en cada país, ofreciendo a los usuarios una perspectiva única de sus patrones de escucha. Así mismo, estas categorías aplican para lo personal. En otras palabras, ya puede saber qué es lo que más ha escuchado en el año.



Como es costumbre anual, la plataforma ha introducido varias características innovadoras en esta edición, y ya está disponible para explorar a través de la aplicación móvil de Spotify en dispositivos iOS y Android, así como en la versión de escritorio mediante el acceso al sitio web.

Estas características incorporan una sección inédita denominada 'Yo en el 2023', la cual revela cuál de los 12 estilos de escucha describe de manera más precisa sus hábitos en Spotify. También se introduce una sección nueva llamada 'Sound Town', que te empareja con una ciudad según su estilo de escucha y afinidad artística compartida.

Adicionalmente, en las categorías de los cinco géneros principales y los cinco artistas principales más escuchados en sus playlists, los usuarios podrán encontrar mensajes de algunos músicos que se reproducirán si aparecen como uno de sus mejores artistas.

Por otro lado, la inteligencia artificial también se ha unido a la fiesta haciendo el papel de DJ, pues su función es dirigir a los oyentes a lo largo de su resumen personalizado, proporcionando una mezcla adaptada a sus preferencias y compartiendo comentarios sobre algunos de sus artistas, géneros, canciones y elementos favoritos.

Lo primero que debe hacer es buscar una imagen que diga "Spotify Wrapped" en su celular. Esta suele salir casi de inmediato al abrir la aplicación.

Sin embargo, si por algún motivo no sale dicho banner naranja, podrá dirigirse a la página Spotify.com/Wrapped.



Recuerde que para ver el resumen de su año en términos musicales desde un navegador, deberá acceder con su cuenta asociada.

Una vez allí, podrá encontrar varias diapositivas. Muchas más en comparación con las seis del año pasado. En la primera estarán los géneros más escuchados, para luego pasar al top de las cinco canciones más reproducidas en el 2023.



Y ¡bam! La primera sorpresa es que generará automáticamente una lista de reproducción con las canciones más escuchadas. La siguiente diapositiva dice la cantidad de minutos que ha escuchado música, cuántos artistas diferentes ha escuchado y, finalmente, podrá encontrar el póster con todas las estadísticas de su año, el cual podrá compartir en redes sociales.

Pero eso no es todo. La plataforma también ha incorporado varias listas donde se pueden observar, por ejemplo, los artistas más populares a nivel mundial en 2023, que son:

O por ejemplo, las canciones más reproducidas a nivel mundial: