Spotify: Feid y Karol G, los colombianos más escuchados en 2023; esto dicen los datos

Desde este miércoles 29 de noviembre, los usuarios de la plataforma de Spotify pueden ver el resumen tradicional de lo que escucharon durante el 2023. Se trata de una compilación anual dispuesta a través de funciones interactivas para que los fanáticos de la música y los pódcast puedan conocer cómo fue su flujo de reproducciones en los últimos 12 meses.

Para conocer el resumen personalizado, los usuarios pueden acceder con su cuenta y contraseña a través de Spotify.com/Wrapped o haciendo clic desde su aplicación. Ahí, cada persona podrá ver el listado de los géneros y artistas más escuchados, y un mensaje de su artista favorito.

Ahora bien, el llamado 'Spotify Wrapped' en inglés, le permite a la plataforma conocer de primera mano cuáles han sido las preferencias de sus audiencias durante el año y además es una de las formas para comprender cómo está el mercado de la industria musical por cada país y en el mundo. EL TIEMPO conoció los datos generales.

Feid, el más escuchado en Colombia

La música urbana fue lo más escuchado en Colombia, según los datos de Spotify. Y Feid encabeza a lista de los artistas más escuchados en el país. El 'Ferxxo', además, logró ubicarse en la sexta posición entre los artistas más escuchados en el mundo.

En la lista de lo que más escucharon los colombianos en 2023 están: Bad Bunny, de segundo lugar; Karol G, en tercera posición; Myke Towers, de cuarto; Eladio Carrión, de quinto; Anuel AA, de sexto; Peso Pluma, de séptimo; Arcángel, de noveno, y Mora, de décimo. La plataforma resalta un dato no menor en las preferencias de este año: el top 10 lo conforman artistas latinos que hacen música en español.

La canción más escuchada en Colombia en Spotify Colombia en 2023 fue 'Yandel 150' de Yandel y Feid. Le siguen en el siguiente orden: 'Hey Mor', de Ozuna y Feid, y 'Chorrito pa' las ánimas' de Feid. El cantante antioqueño posicionó seis canciones en la plataforma, tres de ellas en colaboración con otros artistas latinos.

En cuanto a álbumes, 'Mañana será bonito', de Karol G, encabeza la lista de reproducciones en Colombia en 2023 y también ocupa la posición número 5 a nivel global. En el país, también fueron preferidos en este orden 'Sin ti', de Bad Bunny; 'Feliz cumpleaños Ferxxo, te pirateamos el álbum', de Feid; 'Inter Shibuya', de Feid, y 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', de Bad Bunny.

Feid ha sido portada de Billboard y lidera listados en Spotify. Foto: Cortesía Universal Music

Estos fueron los pódcast más escuchados en Colombia en Spotify 2023

Los colombianos cada vez más han optado por escuchar otro tipo de formatos a través de plataformas como Spotify. Este año, el liderato lo tiene 'Meterse al rancho', conducido por Santiago Alarcón. Le siguen 'Psicología al desnudo', del equipo de Psi Mammoliti, y el pódcast de la médica psiquiatra española Marian Rojas Estapé.

Estos fueron los 10 pódcast más escuchado en Colombia:

1. Meterse al rancho con Santiago Alarcón

2. Psicología Al Desnudo | @psi.mammoliti

3. El Podcast de Marian Rojas Estapé

4. Se Regalan Dudas, de Dudas Media

5. DianaUribe.fm

6. A Fondo con María Jimena Duzán

7. Dosis Diaria Roka, de rokastereo.com

8. Pablo Escobar: escape de la Catedral, narrado por Daniel Coronell

9. La joya de la corona, de Marcela García y Mirella Caballero

10. Despertando, de Dudas Media

Y estos fueron los pódcast más escuchados en el mundo:

​1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. Anything Goes with Emma Chamberlain

5. On Purpose with Jay Shetty

'Meterse al rancho', el programa de entrevistas que introdujo a Santiago Alarcón en el mundo del pódcast. Foto: Spotify

Taylor Swift y Miley Ciyrus, las más escuchadas en Spotify en el mundo

Los datos de Spotify sobre las reproducciones en el mundo dan cuenta de un panorama distinto al colombiano, en el que la música pop se posiciona en los más alto de los listados. Taylor Swift fue la artista más escuchada en Spotify en el 2023 a nivel global. Sin embargo, los latinos Bad Bunny, Peso Pluma, Feid y Karol G figuran en el ranking de los preferidos.

Este es el listado completo de los artistas más escuchados en el mundo en Spotify:

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana del Rey

Taylor Swift lidera en Spotify y ha sido tendencia por su gira The Eras Tour. Foto: Instagram: @taylorswift

En cuanto a las canciones más escuchadas en el mundo, el listado lo encabeza Miley Cyrus con su popular 'Flowers'. Le siguen 'Kill Bill', de SZA, y 'As It Was' de Harry Styles. La canción de Shakira y Bizarrap ocupó el noveno lugar. Este es el listado completo:

1. Flowers - Miley Cyrus

2. Kill Bill - SZA

3. As It Was - Harry Styles

4. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto

5. Ella Baila Sola - Eslabón Armado, Peso Pluma

6. Cruel Summer - Taylor Swift

7. 'Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

8. Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

9. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira

10. Anti-Hero - Taylor Swift

La sorpresa para la música latina está en los álbumes más escuchados en el mundo: Bad Bunny lidera el listado en el resumen anual de la plataforma. Taylor Swift posiciona dos de sus producciones y Karol G, con 'Mañana será bonito', fue quinta. Este es el listado completo:

1. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

2. Midnights - Taylor Swift

3. SOS - SZA

4. Starboy - The Weeknd

5. Mañana será bonito - Karol G

6. One Thing At A Time - Morgan Wallen

7. Lover - Taylor Swift

8. Heroes & Villains - Metro Boomin

9. Génesis - Peso Pluma

10. Harry’s House - Harry Styles

