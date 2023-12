Spotify Radar Andinos 2023: así suenan las nuevas voces de la música colombiana

El pasado viernes 24 de noviembre se llevó a cabo en Casa Spotify Bogotá el conversatorio y showcase del programa Spotify Radar Andinos 2023, que anualmente busca y promueve a los artistas emergentes más prometedores del país.



El programa ya tiene cuatro años de antigüedad, y por él han pasado artistas ahora consolidados en la industria musical, como Blessed, Dekko, Icon, Timo y Ovy on The Drums, el reconocido productor musical de Karol G.

De hecho, este año el productor fue un participante activo de la iniciativa, pues se unió con Spotify para crear tres nuevos ‘singles’ con los artistas de la edición de este año: Loyal Lobos, Valentina Rico y Junior Zamora.

“La experiencia ha sido muy bonita, pues si bien se trata de artistas que están iniciando sus carreras, termino aprendiendo mucho de ellos, pues traen una forma distinta de ver y de pensar la música. Uno se mete en su mundo y entiende muchas cosas, es un trabajo en equipo que me suma mucho a mí también”, declaró Ovy para Spotify.

Los artistas

Protagonistas del evento, los artistas tuvieron la oportunidad de presentar su música a los invitados y de participar en un conversatorio con el locutor y exparticipante de MasterChef Celebrity 2023, Diego Saenz.



Junior Zamora

Junior es compositor, arreglista, cantante, productor musical y multiinstrumentista, y quiere impregnar la música nacional con ritmos diferentes a los que suelen “pegar en la radio”, como dicen coloquialmente. Ya ha trabajado con artistas como Alcolirykoz, Nicolai Fella y Rap Bang Club.

Es originario de Cali, específicamente del Distrito de Aguablanca, y ha crecido en la industria buscando el balance entre el respeto a los ritmos del oriente de su ciudad: el urbano, el reguetón y el hip hop; y las raíces que le inculcaron sus padres: el R&B, el gospel y el jazz. "Me siento orgulloso de estarlo logrando con los ritmos que me gustan, y no con la fórmula tradicional", expone Junior.

“Cuando yo haga un reguetón, va a ser porque quiero y siento que es el momento, y va a ser bien sucio”, dijo Zamora entre risas, antes de presentar su sencillo ‘Mala Costumbre’, en el que su voz acompaña los ritmos de afrobeat creados por Ovy on The Drums.

Valentina Rico

Valentina nació en Medellín, pero se fue a vivir a EE.UU. desde sus 13 años. Allí, empezó su carrera como escritora. Durante la cuarentena del 2020 escribió la primera canción que sonó en la radio: ‘Más de lo que aposté’, interpretada por Morat y Aitana, y desde ese momento ha escrito canciones para artistas como David Bisbal, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Danna Paola, lo que le consiguió un lugar en el Spotify Radar Songwriters.

Sin embargo, Valentina todavía tenía un sueño por perseguir: hacerse una carrera como solista. Empezó a sacar sus canciones propias, en 2023 lanzó su primer álbum de estudio, ‘Si te Soy Sincera’, y éxitos como ‘Miel’, ‘Cualquiera’, ‘No Voy a Ser Yo’ y ‘Nada de Nada’ con Ale Zéguer han conquistado a miles.

Valentina escribe principalmente sobre amor y desamor, y siempre se había negado a hacer reguetón, a pesar de que le encanta bailarlo y gritarlo en fiestas. “Cuando Spotify me dio la oportunidad de trabajar con Ovy, acepté sin dudarlo, pues es una oportunidad que no me hubiera podido conseguir yo sola. Sin embargo, me quedó la espinita de hacer un ritmo que había dicho que no iba a hacer”, dijo Rico en el conversatorio.



“No obstante, fue una oportunidad muy bonita para ver la forma en que trabaja un gigante como Ovy, y tanto él como su equipo hicieron que la experiencia fuera muy cómoda y muy chévere”, agregó. ‘En Privado’, su nuevo sencillo con Ovy, o su “perreito”, como ella le dice, ya está disponible en Spotify.

Loyal Lobos

Loyal Lobos es el nombre que la bogotana Andrea Silva le dio a su proyecto musical desde que se fue a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, para empezar su carrera en la industria. Sus canciones, interpretadas en una voz suave y potente a la vez, reflejan sus experiencias, desde su niñez hasta su adultez, como mujer. Aborda en sus letras temas de amor, sexualidad y feminidad.



Su primer álbum de estudio se estrenó este año, y se titula ‘LOBA Vol. I’. Entre sus canciones más conocidas se encuentran ‘Si Volviera A Conocerte’, ‘Tengo Sed’ y 'Autosabotear’.

En el conversatorio, Andrea habló de lo difícil que fue dejar Colombia para aventurarse sola en un país ajeno, y recalcó el dolor que suma a esta situación, el resentimiento que sienten los colombianos hacia el que se va. Su single con Ovy on the Drums se llama ‘Chispear’, y ya está disponible en Spotify.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

