Spotify: sus canciones más escuchadas en el mundo y su radiografía de la 'tusa'

Hoy la música no se deja ahogar por las lágrimas de un amor perdido, ni se queja por la traición o el engaño. El pop y los hits que movieron al mundo este año en Spotify, parecen más un himno de batalla para levantar a los que han visto romperse su corazón en pedazos.

Precisamente, las diez canciones más escuchadas en la lista global de esa plataforma dan cuenta de que se puede bailar, cantar y gritar hasta la saciedad con letras que hablar del amor y sus demonios; casi como una ‘radiografía de la tusa’ convertida en millones de reproducciones. Esta lista muestra que ya no hay que cortarse las venas, ni derramar lágrimas al perder el amor o querer encontrarlo. Ya lo dijo Skakira: ‘Las mujeres no lloran, las mujeres facturan’, en su colaboración con Bizarrap (que hace parte de esta selección de Spotify). Los corazones fracturados siempre serán un hit.



'Flowers', la número uno

Nunca una ruptura amorosa fue tan importante como la que cuenta la cantante Miley Cyrus, al recordar su separación del actor Liam Hemsworth, Lo más interesante y, probablemente, lo que convirtió este tema en un himno y la líder indiscutible de la plataforma Spotify –con más de 1600 millones de reproducciones en todo el mundo– fue su mensaje empoderador.

Con ‘Flowers’, primer corte lanzado, Miley Cyrus, de 30 años, logró alcanzar los primeros puestos. Foto: Sony Music

Cyrus, que pasó de ser una estrella juvenil en televisión, estableció luego una identidad pop controvertida y sensual, a la par con un espíritu roquero y rebelde en los últimos años; pero con Flowers dio un mensaje de amor propio y resiliencia emocional. “Me puedo comprar flores, puedo escribir mi nombre en la arena, puedo hablarme durante horas y decir cosas que tú no puedes entender, puedo llevarme a bailar y me puedo coger la mano. Sí, me puedo amar mejor de lo que tú puedes”, dice una de las estrofas de esta canción que afianza esa idea y que también conectó con sus fanáticos, que no pudieron resistirse a una melodía pegajosa. Flowers hizo parte del trabajo discográfico Endless Summer Vacation, el octavo disco de la cantante y que fue lanzado en marzo de este año. También sonaron con fuerza: River, Jaded, y Used To Be Young.

Kill Bill

El sueño de matar a un exnovio y a su nueva pareja puede ser en realidad una fantasía muy cruel, pero la cantante SZA lo convirtió en la impresionante canción Kill Bill (una alusión a la sangrienta película de venganza y artes marciales de Quentin Tarantino), la segunda más escuchada en Spotify en el mundo, de su exitoso disco SOS, que salió a principios de 2023.



As it Was

El cantante reflexiona acerca de la soledad en la pegajosa canción. Foto: Instagram: @harrystyles

En el 2022 Harry Styles se convirtió en uno de los príncipes del pop y su canción As it Was, se coronó como la más escuchada en Spotify con 1.600 millones de reproducciones.

El arrastre de esa composición de un poco más de dos minutos, siguió marcando en este 2023, al punto que alcanzó la tercera posición según los datos de la plataforma. Su mensaje se centra en la soledad.



Seven

El artista pop surcoreano Jung Kook, integrante de la banda BTS decidió hacer una canción en colaboración con Latto y las reacción positiva no se hizo esperar, tras su estreno en julio de este año consiguió 16 millones de reproducciones en solo 24 horas. La historia de un amor platónico siguió ascendiendo al punto de entrar en la cuarta posición de las favoritas de los oyentes de Spotify.

Ella baila sola

El cantante mexicano Peso Pluma posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina Foto: EFE

Peso Pluma, el cantante de 23 años de Jalisco, es todo menos el apodo con el que se le conoce en el mundo de la música. El artista de corridos tumbados alcanzó el cielo gracias a la canción Ella baila sola (la cuarta canción más consumida en Spotify), junto al grupo Eslabón Armado, convirtiendo la historia de una conquista en el mantra más importante de la música latina.



Cruel Summer

Taylor Swift en su gira The Eras Tour. Foto: Instagram: @taylorswift

Taylor Swift se convirtió en la artista más escuchada de Spotify en este año. Sus cifras son impresionantes, con más de 26.100 millones de escuchas desde el 1 de enero de 2023. Pero en la lista de las más escuchadas tiene en el sexto lugar Cruel Summer, uno de los hits de su multipremiado disco Lover. De nuevo lo corazones rotos, las relaciones y sus conflictos marcaron tendencia.

Creepin'

The Weeknd, Metro Boomin y 21 Savage no fueron ajenos a las inseguridades y conflictos que conlleva una relación. En su canción juntos se habla de la falta de lealtad de una pareja y de las inseguridades que dejan relaciones pasadas. La colaboración musical conectó rápidamente entre los fanáticos, que la apoyaron ciegamente. Alcanzó el séptimo puesto del top de la plataforma.

Calm Down

La versión del cantante nigeriano Rema, junto a Selena Gómez, convirtió esta propuesta que antes había ganado terreno en Tik Tok, en un hit descomunal en todo el mundo, acercándose con sonidos de afrobeat al octavo puesto de los más escuchado en el mundo de Spotify.

Todo su mensaje gira en torno a un joven soltero que queda prendado por la belleza de una chica e imagina que ella pueda llegar a coquetearle. En realidad, la canción se lanzó el 25 de agosto de 2022, en una versión remix que en poco tiempo fue escalando posiciones en las listas. Alcanzó el número uno en Billboard globales y en la misma lista de canciones Afrobeats y quedó en el tercer lugar en la lista 200. Se dice que Selena Gómez llamó al artista nigeriano al poco tiempo de escuchar el tema y le confesó que no solo amaba la canción, sino que soñaba con hacer una colaboración con él. Y lo que pasó hizo historia.

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53



Una separación y las consecuencias de vivir esa experiencia fueron los elementos que sirvieron de inspiración para que Shakira se uniera al productor argentino Bizarrap y creara crear la canción que causó revuelo en la ya desde antes fracturada relación de la barranquillera con el futbolista Gerard Piqué; la canción, además de generar un ‘debate’ acerca de las bondades de un reloj Rolex frente a un Casio, puso a bailar a millones en todo el mundo entre beats ochenteros, música electrónica y el poder de Shakira como mujer.

Shakira y Bizarrap reciben un Grammy Latino en Sevilla. Foto: Julio Muñoz. Efe

El tema ocupó el noveno lugar en el listado de Spotify, pero lo cierto es que fue el empuje más importante para la artista colombiana, con una carrera sólida desde hace mucho tiempo, pero que con esta diatriba logró estar en la conversación y el debate de todo el mundo, marcando algo así como un antes y un después para ella. Su alianza musical con Bizarrap fue un verdadero éxito.



Anti-Hero

Cierra este top de nuevo la megaestrella Taylor Swift que, sin exagerar podría considerarse como la artista más poderosa de este año. Su gira Eras Tour ha sido un éxito rotundo, la película de este espectáculo puso a temblar a la industria del cine y el brillo de su talento ha sido capaz de eclipsar fácilmente a otras estrellas que parecían intocables (como Bad Bunny).



Con ese panorama Swift se ubica en décima posición de las canciones más escuchados de Spotify con Anti-Hero, una propuesta musical en la que comparte sus emociones más profundas y sus temores, con una propuesta enfocada en el pop y con algunos toques electrónicos. Anti-Hero fue el primer sencillo del décimo álbum de estudio de Swift, Midnights, que se lanzó el 21 de octubre de 2022 y que fue escrita y producido por la propia Swift y Jack Antonoff.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

