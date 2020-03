Bad Bunny, el gran ganador de la primera edición de los Spotify Awards

El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó como el artista más premiado en la primera edición de los Spotify Awards este jueves en la Ciudad de México, en una ceremonia marcada por la emotiva presentación de Julieta Venegas dedicada a la lucha feminista.

"Gracias por tenerme aquí cumpliendo un sueño, los quiero, los amo, México, nos vemos pronto", dijo Bad Bunny, autor de 'Mía' y 'Callaíta', al recibir la máxima presea de la noche en la categoría Artista Spotify del Año.



Este premio se otorga al artista más escuchado, más compartido y agregado a playlists por usuarios mexicanos en 2019. Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez, también ganó en las categorías de artista más escuchado y el más agregado en playlist.

(Le puede interesar: Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias harán una gira de conciertos juntos)

La gala, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, tuvo su momento más emotivo cuando la cantautora méxico-estadounidense Julieta Venegas reveló su nueva canción 'Mujeres', tras ser presentada por la chilena francesa Ana Tijoux, quien pidió la unión de todas las mujeres.



"Para que nunca más se nos asesine, se nos viole, para que no haya ni una menos íVivas no queremos!. Por Berta Cáceres, por Michelle Franco, Macarena Valdez, por Ingrid, María y Fátima", dijo Tijoux para dar paso a la voz de Venegas, que salió acompañada de otras cantantes latinoamericanas.



La mexicana tomó al escenario vestida con un sencillo traje lila y su guitarra colgada al cuello. La acompañaron una decena de cantantes, entre ellas su compatriota Tessa Ia y las argentinas Daniela Spalla y Sol Pereyra.



"Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer", dice el coro del nuevo tema. Al termino de la interpretación el grupo de artistas pusieron el puño en alto con una mascada verde enrollada en la muñeca.

Un grupo de cantantes interpreta una canción en contra de la violencia contra las mujeres este jueves durante los Spotify Awards 2020. Foto: José Méndez. EFE

(Lea también: 'No te vayas', la nueva canción de Carlos Vives)

El público en el auditorio, con capacidad para 10.000 personas, también aclamó al astro colombiano del reguetón J Balvin, que era favorito en varias categorías, pero que sólo obtuvo el premio en la categoría del Artista más compartido.



“Esto es bien importante porque ustedes, mi gente de México, son quienes lo comparten, así que gracias a todos ustedes por la buena vibra. Para todos los latinos, sigan soñando”, dijo el paisa cuando pasó a recibir su premio.



En la categoría de la artista femenina más escuchada triunfó la colombiana Karol G. “Ese es el propósito de la gente que hacemos música...gracias por hacer que Tusa sea un himno, por todas esas chicas malas”, dijo la cantante a la hora de recibir su premio. En la gala también cantó su éxito mundial 'Tusa'.

J Balvin, ganador de la categoría Artista más compartido. Foto: José Méndez. EFE

La cantante Karol G ganó el premio a la Artista Más Escuchada. Foto: José Méndez. EFE

En total, 16 artistas de talla internacional se presentaron en vivo. De ellos, cinco fueron colombianos: J Balvin, Karol G, Piso 21, Camilo Echeverry y Manuel Medrano.



Reik, Nicki Nicole, Imagine Dragons, Tiny, BTS, Luis Miguel, Rita Ora y Maluma también resultaron ganadores en esta primera entrega de los Premios Spotify, que consideró un total de 60 categorías para reconocer a los artistas y proyectos sonoros más escuchados en 2019.



A diferencia de otros galardones de la industria de la música, en estos premios el criterio con el que se eligen a los ganadores está relacionado únicamente con el consumo de los usuarios.



Así, el factor que tuvo en cuenta la plataforma de 'streaming' para determinar la lista de nominados fue la cantidad de reproducciones, así como la cantida de 'saves' y 'shares' que las canciones registraron en el último año.



Cabe mencionar que Spotify es una de las plataformas de 'streaming' más populares del mundo. En la actualidad, cuenta con más de 271 millones de usuarios.

Lista de ganadores en las categorías principales

Artista más seguido

​Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga.



Artista más escuchado

Bad Bunny.



Artista más escuchada en consolas

Nicki Nicole.



Artista radar

Tones and I.



Artista de Pop más escuchada

Ha*Ash.



Artista femenina con mayor incremento de fans

Danna Paola.



Artista masculino con mayor incremento de fans

Tainy.



Artista de Rock Contemporáneo más escuchado

Imagine Dragons.



Artista más agregado a playlists

Bad Bunny.



Artista de KPOP más escuchado

BTS.



Artista de México más escuchado en el mundo

Reik.



Artista de México más escuchado en México

Luis Miguel.



Artista más escuchada

Karol G.



Artista EDM más escuchada

Rita Ora.



Canción más escuchada

'Calma' (Remix) – Pedro Capó y Farruko.



Artista más compartido

J Balvin.



Artista de Pop Urbano más escuchado

Maluma.



Artista Spotify del Año

Bad Bunny.



Podcast del año

Fausto.



Artista de Banda más escuchado

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga.

AFP y ELTIEMPO.COM