La tía May descubrirá que su sobrino es el famoso Spider-Man

Spider-Man es un héroe clásico que vela por la seguridad de los ciudadanos de Nueva York sin ningún interés personal.

En El asombroso Spider-Man. Volviendo a casa, tomo número uno de esta colección, el lector vio a un Peter Parker que reconstruía su vida, luego de separarse de su esposa, Mary Jane Watson, quien se trasladaría a Los Ángeles para recuperar su carrera como actriz.



Parker tenía un nuevo trabajo como profesor de instituto, con una renovada visión sobre sus poderes arácnidos, proporcionada por un nuevo y misterioso personaje llamado Ezekiel, y una nueva relación de sinceridad con la tía May.

Pero en esta entrega, El Asombroso Spider-Man. Revelaciones, hay otra versión de Peter Parker. El personaje vive una montaña rusa de emociones que oscilan entre diversas líneas argumentales que auguran un futuro interesante.



El guionista J. Michael Straczynski, el mismo de El asombroso Spider-Man. Volviendo a casa, continúa recalcando la personalidad de Spider-Man, pero cambiará la visión que el lector tiene de Parker y enriquece a personajes secundarios, sobre todo a la tía May y Mary Jane.



Por un lado, Straczynski dedica un gran espacio a la carrera de Mary Jane en Hollywood; de hecho, el volumen hace sátira a esta industria y crea nuevos interrogantes, como si Peter y Mary estuvieran juntos de nuevo, ¿cómo percibe Mary la madurez de su ex? Lo que genera una fuerte tensión sentimental entre ambos.



Por otro lado, la tía May descubre que su sobrino es Spider-Man y esto cambia drásticamente su relación.



Respecto al apoyo gráfico, John Romita Junior hace ilustraciones muy reales que permiten conectarse con la historia y destaca con delicadeza cada detalle.

La colección

