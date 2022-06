Es probable que no resulte tan evidente hoy, cuando su nombre es tan conocido como el de Superman o Batman y cuando sus películas se cuentan entre las más taquilleras de la historia, pero hubo una época en que la noción de Spider-Man no solo era inusual, era revolucionaria.



Las cosa es así: cuando las editoriales trataron de llevar a niños muy jóvenes a leer las historietas de Batman o el Capitán América, el recurso más obvio era darles sidekicks, adolescentes como Robin o Bucky Barnes que, pese a desafiar todo sentido común, los acompañaban en sus hazañas.

Pero en Spider-Man, el adolescente no acompaña al héroe, sino que “es” el héroe, un concepto tan revolucionario que fue rechazada inicialmente por la editorial. Una confusa suma de aportes de Stan Lee, que creó el nombre tras desechar en buena hora el concepto inicial de Fly-Man, y los ilustradores Steve Ditko y Jack Kirby llevó al personaje a evolucionar hasta convertirse en el que conocemos hoy.



Es lógico que sea este el personaje individual más rentable de esa casa, el escogido para el primer número en solitario de la colección Los Héroes más poderosos de Marvel, que en Colombia se distribuye bajo el sello Marvel RED.



(Lea además: Con 'The Avengers' se inicia la colección Marvel RED)



El libro se divide en tres partes. En la primera se nos ofrece la versión remasterizada digitalmente de Amazing Fantasy n.º 15, originalmente publicada en agosto de 1962, con la primera aparición del superhéroe. Allí están los elementos que lo caracterizan: el carácter tímido de Peter Parker, el bullying de Flash en la escuela, la trascendental picadura de la araña radiactiva y el trágico arco que encamina a Spider-Man a una vida dedicada a proteger a los más débiles. También está allí la legendaria frase: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.



La segunda parte, esta sí preservada en su estilo clásico, se ocupa del enfrentamiento del héroe con los Seis Siniestros, un equipo de villanos que ha perdurado por décadas y cuya inevitable presencia en el universo fílmico del héroe les ha dado renovada relevancia.



Y finalmente, en una selección que se agradece, así no termine agradando a todos, el libro cierra con Feliz cumpleaños, un arco argumental escrito por J. Michael Straczynski en el que Peter Parker ve entremezclarse pasado y futuro y se ve confrontado con una decisión: si protege su pasado o cambia su futuro.



Ilustrado por John Romita Jr., a quien se le deben momentos épicos como ese doble página de Spider-Man llegando a un Times Square de pesadilla en donde un equipo combate una invasión de monstruos interdimensionales, el arco de tres números desemboca en el número 500 de la serie y retrata mejor que innumerables otras propiedades el carácter que hace a Spidey el héroe que es.

Haga su colección

Facebook Twitter Linkedin

Spider-Man. Foto: Archivo particular

Los Héroes más poderosos de Marvels reúnen cada semana en Marvel RED, en obras de Stan Lee, Chris Claremont, Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, entre otros, con artes de John Romita Jr., Bryan Hitch, George Pérez, John Buscema, Andy Kubert y las leyendas Jack Kirby y Steve Ditko, entre muchos. más.



El primer tomo saldrá a la venta este viernes 17 de junio por el precio de promoción de 9.900 pesos. El segundo tomo, dedicado a Spider-man, será lanzado el primero de julio, por 19.900 pesos. A partir del 8 de julio, cada viernes saldrá a la venta un nuevo tomo, por un valor de 38.900 pesos. En los primeros 20 números se pasa revista a personajes esenciales como Wolverine, Hulk, Iron Man y los Cuatro Fantásticos, así como a propiedades muy interesantes y menos conocidas, como Ms. Marvel, Valkyrie y los Tres Guerreros.



Si es suscriptor del Club EL TIEMPO Vivamos, ahorre 538.120 pesos y lleve la colección por solo $ 1’747.880. Son 60 libros en tapa dura con biografías, historias de los inicios de cada superhéroe, ilustraciones, galerías de arte, contenido de los ilustradores y guionistas de Marvel. La colección completa se puede conseguir llamando en Bogotá al 4266000 o, desde cualquier lugar del país, al 018000110990. Para más información, visite la página web tienda.eltiempo.com/marvelred.



(Le puede interesar: Llegan los héroes más poderosos de Marvel)



Rigen condiciones y restricciones. Promoción válida del 17 de junio de 2022 al 11 de agosto de 2023, o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. Unidades disponibles: 385.600. Colecciones disponibles: 500.



WILSON VEGA

PARA EL TIEMPO

​@WilsonVega