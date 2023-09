El jazzista, compositor, arreglista y director bogotano Juan Andrés Ospina no tenía escapatoria de la música. Creció en una ambiente familiar de papá melómano, que además tocaba guitarra, piano, tiple, acordeón, cantaba y hasta llegó a escribir arreglos para coro.



De allí que él y su hermano Nicolás, desde muy niños, convirtieran la música como su “juguete” preferido. Tal vez muchos recordarán el video de los hermanos Ospina con la famosa canción 'James pensé', que se viralizó en redes hace seis años, cuando la Selección Colombia pasó a cuartos de final en el Mundial de Brasil, en 2014.

"Junto con mi hermano y mis dos hermanas nos criamos en medio de música e instrumentos musicales, y algunos espacios familiares (como las novenas) fueron siempre excusas para montar piezas corales a voces junto con el resto de la familia extendida (primos y tíos Ospina). Así que bueno, no es coincidencia que nosotros cuatro (Nicolás, Silvia, Adriana y yo) toquemos instrumentos, compongamos, cantemos y tengamos la música como parte esencial de nuestra vida", recuerda el músico.



(Lea además: Juan Andrés Ospina, el músico bogotano que logra entonar a famosos que cantan destemplado)



Juan Andrés, que se formó en estudios clásicos y de jazz en la Escola D’Angel Soler y el Taller de Musics, en Barcelona (España), y en el Berklee College of Music de Boston (EE. UU.), se presentará este jueves 21 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.



Estará al frente de una big band de 23 talentoso músicos colombianos, que Interpretarán nueve composiciones épicas escritas por Ospina para este formato orquestal.



Entre los músicos estará el legendario y 14 veces ganador del premio Grammy Paquito D’Rivera, y a otros invitados de lujo como el bajista argentino Andrés Rotmistrovsky, el percusionista argentino Marcelo Woloski. Lo acompañan en el piano su hermano Nicolás, las cantantes Sofia Ribeiro (Portugal), Gina Savino y su hermana Adriana Ospina y el bandoneonista Giovanni Parra.



"Esta será la primera vez que presente esta música en Colombia (y probablemente la última), pues para que se pueda dar este concierto definitivamente se tienen que alinear los astros como probablemente no se vuelvan a alinear nunca", comenta el director y compositor.



Sobre su pasión por el jazz y el formato de big band, Ospina anota que comenzó con un disco que le mostró un amigo del colegio. "A partir de ahí comencé a buscar maneras de acercarme a esas sonoridades que me gustaban tanto, y eso me llevó a encontrar libros, discos, y más tarde profesores y escuelas para poder estudiar jazz", explica.



El amor por las big bands fue posterior, cuando escribió un arreglo orquestal en una de sus clases de música de la universidad. "El arreglo me gustó tanto como quedó, que durante semanas estuve insistiendo para que un gran músico leyera mi arreglo con su orquesta en uno de sus ensayos. Finalmente me hizo caso y le dio una oportunidad, y también le gustó tanto que lo volvió parte de su repertorio habitual, y me motivó a que le escribiera un nuevo arreglo para su orquesta", comenta Ospina.



Con los años, los organizadores del Festival Jazz al Parque lo contactaron para que les escribiera arreglos nuevos para tocar con la recién conformada Bogotá Big Band.



Sin embargo, cuando ya llevaba diez años transitando la autopista del jazz y las big band, Ospina se percató que nunca había grabado nada de sus composiciones. "Fue ahí donde me lancé en el proyecto loco de grabar un disco para big band en Nueva York, y para eso lancé una campaña con la que recogimos 35,000 dólares con los aportes de 700 personas que se animaron a sumarse al proyecto. A partir del disco (que lancé en el año 2018) surgieron algunas giras y conciertos espectaculares (como cuando tocamos en el Lincoln Center de Nueva York o fui invitado a tocar junto a la legendaria WDR Big Band de Alemania): sin embargo me quedaba la espina de presentar esta música en Colombia algún día, ¡finalmente llegó el momento!", anota lleno de felicidad de regresar a su terruño.



En este momento, el compositor y director también está trabajando en un disco de canciones originales. "Por otro lado en los últimos años he sido parte del grupo de profesores del encuentro de improvisación vocal anual Circlesongs liderado por el grandísimo Bobby McFerrin, y eso me ha llevado a explorar mucho este tema de crear música improvisada vocal en el momento con grupos grandes y a liderar talleres de esta práctica en diferentes países", cuenta.



Uno de sus trabajos más recientes fue haber creado y grabado con su voz el arreglo del hit de Karol G 'Mientras me curo del cora' (para el cual grabó en su casa 38 pistas vocales suyas para acompañar la voz de Karol).



Además, no descarta reactivar el dúo cómico musical 'Inténtalo Carito', con su hermano Nicolás, que los hizo virales en YouTube.



Juan Andrés es el invitado a nuestro ‘Cuestionario Sonoro’.

¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



¡No canto en la ducha!



¿A qué cantante o artista imitaba cuando era niño?



A varios: Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Michael Jackson



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



En los últimos años he estado aprendiendo a tocar la trompeta, y cada vez me suena mejor (¡así que nunca es tarde!). La siguiente víctima probablemente sería el trombón, o el bajo eléctrico.

¿Qué canción lo hace llorar?



Hay todo tipo de música que me emociona muchísimo, pero ninguna me hace llorar (salvo que la escuche mientras pelo cebolla)



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Quizás con el grupo original de Les Luthiers, con Mundstock y Rabinovich a bordo.



¿Glen Miller u Óscar Peterson?



Hay tantos: Keith Jarrett, Bill Evans, Michel Petrucciani, Brad Mehldau, Emmet Cohen, etc.

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Muchísimos. Los primeros que se me vienen a la cabeza son: uno del cuarteto de Wayne Shorter en el Festival de jazz de Terraza (España), otro de la big band de Maria Schneider en Nueva York y uno de Paul McCartney en el Estadio El Campín.



(Le puede interesar: ‘En la ducha improviso melodías’, dice la jazzista lusa Sofia Ribeiro)



¿Cuál es su ‘top’ 5 de canciones?



Pero se me vienen a la cabeza ahora mismo: Blackbird (Paul McCartney), ¿De qué callada manera? (Pablo Milanés), Luisa (A.C Jobim), Choro Dançado (Maria Schneider), Oblivion (Astor Piazzolla)



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



Under Pressure de Queen



¿Qué canción no se cansa de oír?



Probablemente todas las canciones de Jobim.

¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Creo que uno de Greatest Hits de Queen



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte del jazz?



Más que géneros musicales, lo que me atrae son las personalidades musicales (hay músicos de jazz que me encantan, y otros que no... y así con casi cada género musical que me venga a la cabeza)



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva y por qué?



El sonido de las olas de mar me encanta, y el sonido del bosque también. Por cierto, pondré al público a crear un sonido de bosque en un momento del concierto.