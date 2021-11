Sofía Reyes: la dueña de las colaboraciones

Desde su casa en Los Ángeles, California, Sofía Reyes se queja de que las entrevistas tengan que seguir haciéndose por videollamadas. “Sí, muy lindo el Zoom y tal, pero yo ya quiero compartir con la gente”, dice la cantante mexicana de 26 años.

Dice, también, que quisiera venir a Colombia y quedarse por lo menos un mes trabajando. Que Medellín está en su top tres de ciudades que quiere visitar. Tiene amigos de este país y ha cantado con varios de ellos. Piso 21, Lalo Ebratt, Reykon y Farina son algunos.



Que haya grabado canciones con por lo menos cuatro colombianos se explica porque Reyes tiene decenas de colaboraciones, y algunas de ellas muy grandes. En esta conversación con EL TIEMPO mencionó, por ejemplo, su experiencia al grabar con la leyenda Michael Bublé. Pero tiene muchas más: Jason Derulo, Rita Ora, Anitta, Wisin, Willy William, Sean Paul y hasta David Guetta.



Esta lista es otra forma de decir: Sofía Reyes tiene una carrera consistente y prometedora en el panorama del pop mundial. Para lograrlo empezó desde muy niña, en Monterrey, su ciudad natal. Y no solo en la música, sino en la actuación.



Que comenzara joven fue el primer tema que se tocó en esta conversación, que se programó a propósito del lanzamiento de su canción con el boricua Pedro Capó, su participación con Sia y Yandel en la canción 1+1 y la preparación de su nuevo álbum.

Usted comenzó con la música desde niña, pero sigue siendo joven. ¿Cuando era chiquita esperaba estar donde está a los 26?

Cuando era chiquita sabía lo que quería. Recuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería cantar y comer, y que no necesitaba nada más para ser feliz. Pero, al mismo tiempo, sentía que era una posibilidad lejana. Creía que era solamente un sueño y que un día se me iban a pasar las ganas. Pero en el camino se fueron acomodando las cosas. Fueron surgieron oportunidades.

¿Como cuáles?

Hice cástings, me mudé de una ciudad a otra y terminé aquí, en Los Ángeles. Pero tuvieron que pasar algunos años para que me cayera ‘el 20’. Ya tenía covers, tenía algunas canciones, pero me costó tiempo que la cosa conectara. Ha sido un camino bonito. Creo que este año cumplo nueve de haberme venido a California. Se siente que fue hace poco y a la vez hace mucho.



¿Y vivir en Los Ángeles ha marcado que su música esté alejada de lo regional mexicano?

Ha sido un proceso en el que he descubierto lo que me gusta, lo que resuena conmigo. He podido jugar con muchos estilos de música. Justo ahora, con este disco que estoy terminando, tengo ganas de explorar más mis raíces. He estado oyendo mucho la cumbia del norte de México. Y otras cosas regionales, pero de esa parte del país.

¿Y por qué hasta ahora?

Pues es extraño, porque yo no crecí oyendo este tipo de música. Y me hubiera encantado que mis papás la pusieran en la casa. Ahora me siento casi con un trauma por la ausencia de los boleros en mi niñez. Nunca crecí oyendo boleros. Quizás un par, por mi abuelito. Pero me habría gustado estar más cerca de ese género. Hasta ahora lo estoy descubriendo. Y me apasiona. Me doy cuenta de que hay mucho que explorar.

Ha participado en canciones de reguetón, pero cuando usted lo canta no parece reguetón. ¿Tiene una idea de por qué?

Siento que es porque mi forma de cantar, mis melodías, son muy de balada pop. Y eso que he oído reguetón toda mi vida. Me fascina. Mi productor es holandés, así que tiene otras influencias. Su cultura y su estética marcan mi música y hemos llegado a un punto medio que me fascina. Ha sido interesante de explorar. Mis melodías creo que son muy del pop. Soy muy pop. Aunque no sé, no estoy segura. Es una buena pregunta.

¿Cómo describiría a Colombia, ya que tiene una relación fuerte con este país?

Yo amo Colombia. Tengo pendiente ir a Medellín. Si pudiera elegir tres lugares del mundo a los que quisiera ir, Medellín sería uno de esos, sin duda. Tengo muchos amigos de allá. Una de mis colaboraciones favoritas es con Piso 21. Ellos son como hermanos para mí, los quiero mucho. Creo que hay mucho talento allá. Quiero ir a conocer más, pero también quiero ir a trabajar, para tener sesiones. Quisiera quedarme un mes o más. Me encantaría hacer algo con J Balvin.



¿Qué colaboración le ha gustado más?

Diría que las que más me han gustado, ahora mismo, son las más recientes: la que hice con Pedro Capó, y la que hice con Yandel y Sia. Me llevé una sorpresa muy bonita al conocer a Pedro. He vivido de manera muy presente el proceso del lanzamiento. He sentido mucho el acompañamiento de mi gente, de mis amigos. Ha sido muy bonito. Y el lanzamiento de Yandel y Sia ha sido increíble. He estado llorando muchísimo porque admiro a estos dos artistas y esta era una colaboración que quería hacer desde hace años.

¿Y la colaboración más difícil?

Durante la cuarentena hice una canción con Michael Boublé, una de las voces más increíbles. Era una canción sobre la cuarentena. Yo tenía que grabar mis voces sola. Yo tengo un estudio casero aquí, pero normalmente me hago la mensa y quemo tiempo. Me da miedo grabar y producir sola. Pienso que mejor debo ir con mi ingeniero de sonido, que sabe mejor. Pero luego llegó esta oportunidad y solo tenía dos días, así que tenía que hacerlo, sin elección. Yo renegaba, pensaba ¿por qué ahora? Tuve que apresurarme a aprender a hacer cosas que nunca había hecho. Luego resultó todo muy bonito y me di cuenta de que soy capaz.



-MATEO ARIAS ORTIZ

​Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Twitter: @mateoariasortiz