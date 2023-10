‘Mi música es el cordón umbilical entre la que está aquí de cuerpo presente y la niña’

A través de propuestas innovadoras como la creación de ‘Madmoiselle Madame’ (su álter ego musical y cinematográfico) o el lanzamiento de Libre, un disco-libro, Sofía Ellar se ha consagrado como una de las voces femeninas que representan la música independiente en español.



La cantautora de 29 años ha autogestionado su carrera como artista y empresaria desde que comenzó en la industria en el 2017. Su trabajo ha sido tan exitoso que el año pasado, cuando presentó 'Libre' –su último álbum–, se convirtió en la segunda artista española que más vendió discos en formato físico en la semana de su lanzamiento, después de Rosalía.



En abril estuvo de gira por primera vez en Latinoamérica. Durante su paso por Colombia, se inspiró en Medellín para producir 'Pa’ delante es pa’ lla', su primera canción en el género del reguetón. El sencillo vio la luz en agosto y cuenta con la participación de Felipe, “una de las miles de personas que viven presas del distinguido corazón de Colombia”, según lo explica el propio video musical.



En conversación con EL TIEMPO, la cantautora habló sobre el lanzamiento de su tercer álbum autoproducido, 'Libre', su carrera musical y su visita al país.

¿Qué significó el lanzamiento de 'Libre'?



Le dediqué muchísimo tiempo. Es un disco donde yo, de mi puño y letra, he ido escribiendo lo que hay detrás de cada canción. Mis canciones son muy autobiográficas, son mías, son de verdad. Mostrar lo que hay detrás de cada canción es algo muy bonito y es una pieza única. 'Libre' es una experiencia, un viaje. En el fondo, mis canciones hablan de cosas que nos pasan a todos en algún momento.

¿Cuál es el hilo conductor de este álbum?

El disco habla de cómo me rompo porque yo soy una persona que da mucho a los demás, no solo en mis canciones o con mis fans, sino con mis amigos. Soy extremadamente generosa, soy extremadamente vitamina. Pero llegó un momento en el que la persona vitamina se fundió porque las personas vitaminas tienen topes.



El disco muestra cómo me rompo, cómo me convierto en ceniza, cómo me apago y cómo vuelvo a coger esas alas otra vez y me vuelvo a mirar al espejo para ir con toda.

¿Cuál es el significado de las alas que están en la portada?



Esas alas no caben en la portada, se salen del mapa y ese es el principal punto de partida y explicación detrás de todo este disco, que no deja de ser un mensaje diferente al que he dicho en todos mis proyectos. Mi primer disco se llama 'Seis peniques' y era una manera de decir: ¿qué cuesta ser libre como artista, como persona y como mujer? Nada, seis peniques. Libre es coherente con todo lo que he contado desde que inicié. Le canto y le seguiré cantando a la libertad.

¿Cómo relaciona su proceso de autoproducción y autoedición con esa libertad?



Yo en mi trabajo soy tremendamente seria. Con lo que hago, lucho para ponérselo más fácil a las que vengan después, que en este caso son a las que les damos el relevo y a las que les estamos tratando de dar un mundo donde el papel de la mujer se tome con seriedad y donde ya no se vuelva a decir nunca más “esta mujer es difícil”.

¿'Cuento conmigo' es un sencillo que se une a 'Libre'?

Esta canción es un continuará de 'Libre', que tiene unas canciones que recomiendo que escuchen en el orden en el que están escritas porque cuentan una película, una historia. Nosotros somos el mejor amor de nuestra vida, porque con quien convives cada día es contigo. Por lo tanto, hacer ese trabajo de introspección y de hurgar en todas esas pequeñas heridas, de conversar contigo, es un acto de valientes muy necesario. Este proceso lo hice con 'Cuento conmigo', pero empezó con 'Libre'.

¿Qué significan los colores fluorescentes en el video de 'Cuento conmigo'?



Están acostumbrados a verme siempre en videos donde estoy rodeada de gente, en el exterior. Esto era un cambio de set totalmente. Lo que yo quería era un video muy sencillo. De hecho, es un plano secuencia desde que empieza hasta que acaba. No hay cortes, o sea, o sale todo a la primera o no hay trampa. Y eso es un poco en lo que quiero hacer el énfasis: no hagas trampas contigo mismo, no te mientas, no pongas parches, no pongas tiritas, saca la verdad. Aunque duela, perdónate. En el set del video estoy a oscuras, estoy sola. Allí, me autoabrazo y eso que es físico también hace referencia al autoabrazo emocional. El neón lo usé para decir que todos tenemos una luciérnaga dentro de nosotros mismos y brillamos con luz propia.

¿Qué representa su música?

Para mí, mi música es el cordón umbilical entre la que está aquí de cuerpo presente y la niña que yo tengo interna, que todos tenemos interna. Conforme pasan los años, vamos ahogando a ese niño interno, a ese ser. En mi caso, cuando escribo una canción y la leo de principio a fin, conecto con la niña y digo “cuánto sabe esta pequeña bruja”, que es la que escribe las canciones. La música siempre está ahí para salvarnos, para crear ambientes. La música es terapia porque como dije en una de mis composiciones “la mejor canción no entiende de murallas, no entiende de batallas”.

En la trilogía de 'Mademoiselle Madame' usted creó un álter ego, ¿por qué?



Yo construyo a Madame en un momento delicado de mi vida. ¿Para qué? Para refugiarme. Pero no fue un refugio de cobarde, fue un refugio que tuvo un mensaje de empoderamiento. Cuando yo creo a Madame, aprendo de ella todos los días, porque aprendo a decir que no, que es algo que no sé hacer; a creerme las cosas y a ponerme a mí por delante del resto.

¿Habrá una segunda parte de 'Mademoiselle Madame'?

Mi álter ego Madame probablemente consiga a alguien que la saque de la cárcel, se fugue a México y comience a escribir rancheras.

Por qué explorar en 'Pa’ delante es pa’ allá' otros ritmos diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar?



Esta canción es un reguetón, pero es lo más triste del mundo. Lo escuchas y podrías llorar fácilmente. La tusa también se baila. No me hubiese imaginado en mi vida haciendo una canción de este género. Pero llego a Colombia y una noche que estamos con nuestros productores veo a uno de ellos supertriste, fumándose un cigarro. Ese día escribimos la canción. La primera vez la canté poniendo voz de latina y pensando en darle la composición a algún artista de reguetón. Luego, decidí que no, entonces cambié la dicción y un par de palabras para que no fueran tan latinas. En la música todo se vale.

ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO