Soda Stereo es una de las bandas que más ha marcado la historia del rock en español. A lo largo de los años, varios artistas han realizado covers de sus canciones. Esta vez el grupo alemán Martin Miller & Lari Basilio, quienes se dedican a interpretar canciones de los 80, han recordado uno de los éxitos más importantes de los argentinos, ‘Persiana Americana’.

Esta noticia se dio a conocer cuando un usuario de Twitter, identificado como @LordAlfajor, destacó el canal de YouTube de los alemanes.



“Martin Miller, un alemán que tiene una banda que hacen tremendos covers de los 80 en inglés. Ahora sacó uno de Persiana Americana de Soda Stereo que es una maravilla. Escuchen y de paso vayan a buscar los medleys anteriores que son oro puro”, escribió.



Hasta el momento, el video tiene más de 300 mil vistas en YouTube y más de tres mil comentarios, la mayoría de estos son de agradecimiento por hacer logrado esta gran versión.



“Argentino, chileno, peruano, boliviano, uruguayo. En fin cualquier latinoamericano estará orgulloso y feliz por este cover. Viva Soda, viva Miller, Viva Latinoamérica, Viva el rock en Español ¡VIVA EL ROCK!”, escribió un internauta.



Martin Miller & Lari Basilio han reversionado diferentes clásicos de otros artistas como: Van Halen, Eric Clapton, BonJovi, Michael Jackson, entre otros.

Historia de ‘Persiana americana’

‘Persiana americana’ es uno de los éxitos del tercer disco de Soda, Signos (1996). La letra de este sencillo surgió a partir de un concurso en el programa de radio de Tom Lupo, ‘Submarino amarillo’, en el que los participantes tenían que enviar sus poemas para que bandas nacionales las hicieran canciones.



Jorge Daffunchio envió su poema ‘Cine negro’, sin saber que se convertiría en la base de la famosa canción de Soda. La creatividad de Daffunchio llamó la atención de Gustavo Cerati, guitarrista y cantante de la banda argentina, quien más allá del concurso lo llamo y entre los dos le dieron forma definitiva a ‘Persiana americana’.

