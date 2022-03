Cometí el mayor error de mi juventud el 9 de noviembre de 1938.



Tras mi graduación, me contrataron para fabricar instrumental médico de precisión y me quedé varios meses en Tuttlingen. Era el vigésimo aniversario de bodas de mis padres y decidí hacerles una visita sorpresa. Me compré un billete de tren y realicé el trayecto de nueve horas hasta mi ciudad natal. Al otro lado de la ventana se sucedían los campos y bosques de Alemania.



En el aislamiento de la escuela no había tenido acceso a prensa o radio. No tenía ni idea de lo que había acontecido en el país al que tanto amaba ni de la creciente oleada de antisemitismo imperante por doquier.

Al llegar, encontré la casa a oscuras y cerrada a cal y canto. No había rastro de mi familia. ¡Cómo iba a reprocharles que hubieran huido en busca de refugio creyendo que yo estaba a salvo y lejos! Aún conservaba mi llave; de lo contrario, no habría tenido más remedio que dormir en la calle. Abrí la puerta y encontré a mi teckel, Lulu, que inmediatamente dio un brinco para lamerme las piernas. Se puso contenta, igual que yo.



Estaba muy preocupado por mi familia. Me resultaba inexplicable que se hubieran marchado en mitad de la noche, pero me encontraba muy cansado y, tumbado en la cama de mi infancia después de cinco años de ausencia, estaba totalmente convencido de que nada malo podría ocurrirme allí.



Permanecí despierto escuchando ruidos lejanos en la calle. Ignoraba por completo lo que estaba pasando, que las sinagogas de toda la ciudad ardían. Finalmente, agotado, me venció el sueño.



Me desperté a las cinco de la mañana al escuchar unas patadas contra la puerta. Diez nazis irrumpieron, me sacaron a rastras de la cama y, palabra de honor, me dieron una paliza de muerte. Mi pijama enseguida se empapó de sangre. Uno cogió su bayoneta, me rasgó la manga y se dispuso a grabarme una esvástica en el brazo. Cuando empezó a sajarme la piel, mi perrita Lulu se abalanzó sobre él. No sé si el nazi se llevó un mordisco o un simple susto, pero me soltó y acto seguido le clavó la bayoneta de su fusil a mi pobre perrita al tiempo que gritaba: “Ein Juden Hund!”. Perro judío.



Yo pensé: “Eddie, este es tu último día. Hoy vas a morir”. Pero no estaban allí para matarme, solo para apalearme y humillarme. Después de su primer ataque, me sacaron a rastras a la calle y me obligaron a presenciar la destrucción de nuestra casa de doscientos años, el hogar donde se habían criado varias generaciones de mi familia. En ese momento perdí mi dignidad, mi libertad y mi fe en la humanidad. Perdí todo lo que daba sentido a mi existencia. Me aniquilaron como hombre para reducirme a la nada.

Eddie Jaku con su cinturón, lo único que no le arrebataron. Foto: Katherine Griffiths, cortesía del Museo Judío de Sídney

Aquella noche infame hoy se conoce como Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, nombre que hace referencia a los cristales hechos añicos que quedaron esparcidos por las calles después de que los camisas pardas, las fuerzas paramilitares nazis, saquearan y arrasaran los comercios, las viviendas y las sinagogas de los judíos. Las autoridades alemanas no hicieron nada para impedirlo.



Aquella noche, alemanes civilizados cometieron atrocidades tanto en Leipzig como en todo el país. Prácticamente todas las viviendas y negocios judíos de mi ciudad fueron asaltados, incendiados o destrozados de alguna forma, igual que nuestras sinagogas. Igual que nuestro pueblo.



No fueron solamente los soldados nazis y los matones fascistas quienes se volvieron en contra de nosotros. Ciudadanos de a pie, nuestros amigos y vecinos desde el día en que nací, se sumaron a la violencia y los saqueos. Cuando la muchedumbre enardecida terminó de destruir los inmuebles, acorralaron a los judíos –entre ellos numerosos niños– y los arrojaron al río sobre el que yo solía patinar en mi infancia. La capa de hielo era fina y el agua estaba helada. Hombres y mujeres que me habían visto crecer se apostaron en las márgenes del río escupiendo y abucheando mientras la gente forcejeaba. “¡Disparadles! ¡Disparad a los perros judíos!”, gritaban.



¿Qué les había pasado a mis amigos alemanes para convertirse en asesinos? ¿Cómo es posible considerar como enemigo a quien había sido amigo, infundir semejante odio? ¿Qué fue de la Alemania a la que tanto me enorgullecía pertenecer, el país donde nací, el país de mis antepasados? Éramos amigos, vecinos y compañeros de trabajo, pero, de la noche a la mañana, nos convirtieron en enemigos acérrimos.



Cuando pienso en aquellos alemanes regodeándose ante nuestro sufrimiento, me dan ganas de preguntarles: “¿Tenéis alma? ¿Tenéis corazón?”. Era una locura, en el sentido literal de la palabra: personas civilizadas perdieron totalmente la capacidad racional para distinguir entre el bien y el mal. Cometieron terribles atrocidades y, para colmo, se ensañaron. Pensaban que hacían lo correcto; ni siquiera aquellos que no se dejaron engañar por la mentira de que los judíos éramos el enemigo movieron un dedo para contener a la muchedumbre.



Si en aquel momento, en la Kristallnacht, la gente se hubiera rebelado diciendo: “¡Basta! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué os pasa?”, el curso de la historia habría sido diferente. Pero no lo hicieron. Tenían miedo. Eran débiles. Y su debilidad propició que fueran manipulados para generar odio. Cuando me subieron a un camión, con el rostro empapado de sangre mezclada con lágrimas, dejé de enorgullecerme de ser alemán para siempre.



***

El camión me condujo al zoo, donde me recluyeron en un hangar con otros jóvenes judíos. Cuando llegué había unos treinta más o menos. A lo largo de toda la noche, los matones siguieron metiendo a empujones a más de los nuestros y, una vez reunidos ciento cincuenta, nos cargaron en otro camión. Durante el trayecto, los demás hombres me pusieron al corriente del desastre de la Kristallnacht, de los saqueos, de la quema de sinagogas. Yo estaba conmocionado, aterrorizado, preocupado por mi familia. Por aquel entonces, ninguno de nosotros imaginaba que aquello no sería más que el principio de la pesadilla. Lo que nos aguardaba mientras el camión salía de la ciudad y nos transportaba al campo de concentración de Buchenwald era peor con creces.



Los matones nazis me habían propinado tal paliza que a mi llegada a Buchenwald, al verme tan magullado y ensangrentado, el comandante se asustó y ordenó a los guardias que me trasladaran al hospital más cercano, a treinta y ocho kilómetros. Me dejaron allí dos días, sin vigilancia, mientras me recuperaba de mis heridas al cuidado de enfermeras alemanas. Pregunté a una de ellas qué ocurriría si tratara de huir y me miró con tristeza.



–¿Tienes padres? –preguntó.

–Claro.

–Si intentaras escapar, irían en busca de tus padres y los colgarían quince minutos después de que cruzaras la puerta.



Con eso descarté cualquier pensamiento de fuga. Yo no tenía ni idea de qué había sido de mis padres. ¿Habrían huido de Leipzig antes de la llegada de los nazis? ¿Estarían a salvo con algún amigo o pariente, o habrían caído en manos de los nazis? ¿Los habrían encerrado en algún otro lugar de Alemania? Lo ignoraba por completo; el miedo y la inquietud me tenían tan aprisionado como los guardias. Cuando dejé de estar a las puertas de la muerte y me encontraba relativamente recuperado, desde el hospital telefonearon al campo de concentración de Buchenwald y los guardias nazis fueron a buscarme.



Cuando me trasladaron a Buchenwald, en un primer momento me sentí aliviado. Había recibido atención médica y estaba rodeado de otros alemanes, la mayoría de ellos civilizados, profesionales de clase media. Incluso entablé amistad con algunos presos. Mi mejor amigo allí fue Kurt Hirschfeld, un joven judío de Berlín que había sido arrestado en el transcurso de la Kristallnacht. Todo ello me hacía pensar que tal vez me encontrase a salvo. Qué equivocado estaba.

'El hombre más feliz del mundo' es publicado en español por Planeta. Foto: Archivo particular

Buchenwald era el mayor campo de concentración dentro de las fronteras alemanas. Su nombre hacía referencia al hayal situado en las inmediaciones, que pasó a ser conocido como “el Bosque Cantor” por los gritos de los prisioneros que eran torturados allí.



Los primeros reclusos fueron los comunistas, capturados en uno de los primeros pogromos nazis en 1937, a quienes siguieron muchas otras personas consideradas infrahumanas por los nazis: presos políticos, eslavos, masones y judíos.



A nuestra llegada, el campo no estaba preparado para el número de prisioneros que tendría que albergar. Como no se habían habilitado dormitorios ni barracones, nos condujeron en manada al interior de una gigantesca carpa y dormimos en el suelo hasta que dispusieron el alojamiento. En un momento dado, mil doscientos checoslovacos fueron alojados en lo que antaño había sido un establo para ochenta caballos. Dormían cinco por litera, juntándolas para tumbarse apretujados como sardinas en lata. Las condiciones eran tan duras que las enfermedades y el hambre eran inevitables.



Las imágenes de los horrores de los campos de concentración del Tercer Reich son de sobra conocidas: judíos escuálidos, torturados y traumatizados debido a su cruel persecución. Pero a mi llegada, eso estaba aún por venir. Al principio no éramos conscientes de lo que eran capaces nuestros captores. ¿Acaso alguien podía imaginarlo? Nos resultaba incomprensible que nos hubiesen detenido y encarcelado. No éramos criminales. Éramos ciudadanos de bien, trabajadores, alemanes corrientes que teníamos trabajo y mascotas, que queríamos a nuestras familias y a nuestro país. Nos enorgullecíamos de nuestra ropa y posición en la sociedad, disfrutábamos de la música y la literatura, del buen vino y la cerveza y de tres comidas calientes al día.

Ahora, la comida diaria se reducía a un cuenco de arroz y carne estofada. Era posible distinguir a los presos políticos importantes por las gruesas cadenas que eran obligados a llevar, las cuales les ataban los tobillos a las muñecas. Estas cadenas eran tan cortas y pesadas que los presos no podían estar erguidos mientras comían y se veían obligados a encorvarse sobre los platos. Como no nos daban cucharas, no teníamos más remedio que comer con las manos, lo cual nos habría parecido un mal menor de no haber habido condiciones tan insalubres. No había papel higiénico y teníamos que limpiarnos el trasero con cualquier harapo que pudiéramos encontrar o con las manos. Tampoco había un retrete propiamente dicho, sino una gigantesca letrina, una larga zanja, a la que nos obligaban a ir en grupos de hasta veinticinco hombres. ¿Te puedes imaginar la escena? Veinticinco hombres –médicos, abogados, académicos– manteniendo el equilibrio precariamente sobre dos tablas de madera para orinar en una fosa llena de heces.



Amigo mío, ¿cómo explicarte lo irreal y espantoso que me parecía todo? Era incapaz de entender lo que había sucedido. La verdad es que sigo sin entenderlo y no creo que llegue a lograrlo jamás.



Éramos una nación que valoraba la ley por encima de todo, una nación cuyos ciudadanos no tiraban ni un papel al suelo para no ensuciar las calles. Había multas de hasta doscientos marcos por arrojar colillas por la ventanilla del coche, pero ahora se permitía y animaba a la gente a atacarnos. Nos daban palizas por cometer la menor infracción. Una mañana me quedé dormido cuando sonó el timbre para el recuento y me azotaron. En otra ocasión, me apalearon con una porra de caucho por llevar la camisa desabrochada.



Cada mañana los nazis organizaban un juego macabro. Abrían las verjas y dejaban salir a doscientas o trescientas personas. Cuando esta pobre gente conseguía alejarse treinta o cuarenta metros, abrían fuego con las ametralladoras y los abatían a tiros como animales. Quitaban la ropa a los cuerpos, los metían en sacas para cadáveres y los enviaban a sus domicilios con una carta que decía: “Su marido/hermano/hijo intentó fugarse y murió durante la huida”. La prueba era la bala que llevaba en la espalda. Así era como aquellos cabrones resolvían el problema del hacinamiento en Buchenwald.



Otto von Bismarck, el primer canciller de la Alemania unificada, ya advirtió al mundo sobre el pueblo alemán: con un buen líder, formaban la nación más poderosa de la tierra; con un mal líder, eran monstruos. Para los guardias que nos oprimían, la disciplina era más importante que el sentido común. Si a un soldado se le ordena que marche, marchará. Si se le ordena que dispare a un hombre por la espalda, lo hará, y en ningún momento cuestionará la moralidad del acto. Los alemanes hicieron de la lógica una religión, lo que los convirtió en asesinos.



Muchos no tardaron en plantearse la muerte como una alternativa mejor frente al día a día en Buchenwald. Conocí a un dentista, el doctor Cohen, a quien las SS dieron una paliza tan brutal que le reventaron el estómago y comenzó a agonizar de forma lenta y angustiosa. Pagó cincuenta marcos, más o menos el salario de una semana, por una cuchilla. Como hombre de ciencias, calculó exactamente qué arterias era necesario seccionar y cuánto tiempo tardaría en morir. Planeó sentarse en la letrina, justo en medio, a la hora exacta para disponer de diecisiete minutos antes de la llegada de un guardia, el tiempo que según sus cálculos necesitaría para morir desangrado. Después caería al foso para que no pudiesen sacarlo, ni lavarlo, ni darle puntos, ni torturarlo ni decirle: “Morirás cuando nosotros queramos, no antes”. Ese pobre hombre logró su triste objetivo: huir de los nazis a su manera.



Esta era la Alemania de 1938, transformada por completo, sin ética, sin respeto, sin dignidad humana. Pero no todos los alemanes habían perdido la razón. (…)



* Cortesía Editorial Planeta