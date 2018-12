El grupo Snow Patrol cambia de sitio su concierto en Bogotá 

Tras el anuncio de su primer concierto en Armando Music Hall, la banda cambia de lugar de su recital ante la positiva respuesta de sus fanáticos en Colombia.

Las mil entradas que se tenían disponibles y que salieron a la venta el pasado 29 de noviembre de 2018 se acabaron tan rápido que la banda quiso extender a más gente la invitación a su acústico en Bogotá.



Gary Lightbody, Nathan Connolly, Paul Wilson, Jonny Quinn y Johnny McDaid ofrecerán ese recital en un formato más íntimo y cercano posiblemente con éxitos como 'Chasing Cars, Run' o 'Called Out in the Dark', junto a su nuevo disco: 'Wildness', que los ha llevado por locaciones de su natal Escocia y una gira por toda Europa que se extenderá hasta febrero.



En marzo iniciará su parada en Latinoamérica con shows en México, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, que tiene un elemento diferencial: será el único espectáculo acústico de la gira.



Las boletas para Bogotá están disponibles en Tuboleta. Cabe anotar que las boletas adquiridas para el show en Armando Music Hall serán válidas para la nueva locación y no será necesario hacer cambio de tiquete.



CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET